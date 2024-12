Audace Cerignola, Raffaele fiducioso: “Giocando così, i risultati arriveranno”

Fonte: Tuttomercatoweb.com

L’Audace Cerignola si prepara alla sfida contro il Latina, in programma domani, con l’obiettivo di conquistare la quinta vittoria consecutiva. In conferenza stampa, il tecnico gialloblù Giuseppe Raffaele ha analizzato il match, soffermandosi sia sul valore dell’avversario sia sul percorso della sua squadra fino a questo punto del campionato.

“Il Latina è una squadra solida e imprevedibile,” ha esordito Raffaele. “Da quando Boscaglia è subentrato, hanno alternato grandi prestazioni, come quelle contro Catania e Picerno, a partite in cui hanno faticato. Hanno individualità importanti e un centrocampo di livello. Insomma, come tutte le squadre del nostro girone, sono in grado di dire la loro in qualsiasi partita.”

Il tecnico ha poi espresso soddisfazione per l’impegno e le prestazioni dei suoi ragazzi, pur riconoscendo che i risultati non sempre hanno rispecchiato il gioco espresso: “È l’ultima gara del girone d’andata, e ci teniamo a chiudere questa fase del campionato nel migliore dei modi. Non nego che, nelle ultime partite, abbiamo raccolto meno di quanto meritassimo. Anche in trasferte complicate, come quelle contro Monopoli e Benevento, la squadra ha mostrato carattere e qualità, ma a volte le buone prestazioni non bastano per portare a casa il risultato.”

Nonostante le difficoltà, Raffaele si è detto fiducioso per il futuro: “Sono convinto che, continuando a giocare così, i risultati arriveranno. Stiamo lavorando nella giusta direzione, e questa settimana, che ci porterà anche all’inizio del girone di ritorno, sarà cruciale per valorizzare quanto fatto finora.”

Con questa determinazione, l’Audace Cerignola affronta un avversario ostico, ma con la consapevolezza di poter proseguire il proprio cammino verso obiettivi ambiziosi.