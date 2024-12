Brindisi-Manfredonia: Rajkovic contro Gaetani, sfida decisiva per la salvezza

Al “Fanuzzi” di Brindisi si respira aria di battaglia: la sfida tra Brindisi e Manfredonia, valida per la 16ª giornata del campionato di Serie D, rappresenta un vero e proprio scontro diretto per la salvezza. Da una parte i padroni di casa, intenzionati a risalire la china dopo un avvio di stagione complicato, aggravato dalla penalizzazione in classifica. Dall’altra, i sipontini, che puntano a consolidare il morale dopo il netto successo ottenuto contro la Palmese (3-0) nella scorsa giornata.

La situazione del Brindisi

Per i biancazzurri allenati da mister Ragno, l’obiettivo è chiaro: cancellare il segno meno in classifica e continuare a costruire sulle fondamenta gettate con la vittoria contro la Nocerina. Una sfida in cui è stato decisivo il centravanti serbo Rajkovic, che guiderà ancora una volta l’attacco brindisino. A supportarlo potrebbe esserci Dellino, in ballottaggio con Hernaiz per una maglia da titolare. Ragno punta su un 3-5-2 equilibrato ma con spiccata propensione offensiva, affidandosi all’esperienza di Scoppa in mediana e alla freschezza del giovane Cirio, classe 2005, che sembra pronto per partire dal primo minuto. In difesa, poche sorprese: Fustar sarà il perno centrale del terzetto, affiancato da Vazquez e Viti. Tra i nuovi arrivi, Incerti potrebbe fare il suo esordio da titolare, portando dinamismo e qualità in mezzo al campo.

Le scelte di mister Cinque

Dall’altra parte del campo, il Manfredonia si presenta con il consueto 3-5-2, schema che ha dato i suoi frutti nella vittoria contro la Palmese. Mister Cinque sembra intenzionato a confermare il tandem d’attacco formato da Carbonaro e Gaetani, con quest’ultimo protagonista nelle recenti prestazioni dei sipontini. In mezzo al campo, il trio composto da Calemme, Montinaro e Giacobbe dovrà garantire equilibrio e rifornimenti per gli attaccanti. Sulle fasce, fiducia a Porzio e De Luca, chiamati a coprire tutta la corsia laterale e a fornire supporto sia in fase difensiva che offensiva. La difesa, guidata da Forte e completata da Giampà e Castaldi, sarà affidata ai riflessi di Antonino tra i pali.

Una gara che vale doppio

L’importanza della partita va oltre i tre punti in palio. Per il Brindisi, ogni gara rappresenta un’opportunità per dimostrare di poter lottare fino alla fine per la salvezza, lasciandosi alle spalle una situazione societaria e sportiva complessa. Per il Manfredonia, invece, ottenere un risultato positivo significherebbe dare continuità al successo della scorsa settimana e allontanarsi dalla zona calda della classifica.

Il “Fanuzzi” si prepara dunque ad accogliere un match combattuto, dove i dettagli potrebbero fare la differenza. Entrambe le squadre dovranno sfruttare al meglio le proprie qualità e limitare al minimo gli errori, consapevoli che una vittoria potrebbe rappresentare una svolta cruciale nella corsa salvezza.

Le probabili formazioni

BRINDISI (3-5-2): Milan; Vazquez, Fustar, Viti; Yangba, Cirio, Scoppa, Incerti, Nunzella; Dellino, Rajkovic. All.: Ragno.

MANFREDONIA (3-5-2): Antonino; Forte, Giampà, Castaldi; Porzio, Calemme, Montinaro, Giacobbe, De Luca; Carbonaro, Gaetani. All.: Cinque.

Non resta che attendere il fischio d’inizio per scoprire quale delle due squadre riuscirà a imporsi in questo delicato scontro diretto. La posta in palio è alta, e il campo promette di regalare emozioni fino all’ultimo minuto.

fonte: tuttocalciopuglia.com