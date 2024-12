Corriamo Insieme per la Corsa del Ringraziamento 2024 a Monte Sant’Angelo

Domenica 29 dicembre 2024, la città di Monte Sant’Angelo (FG) ospiterà la tradizionale Corsa del Ringraziamento, un evento che unisce sport, spiritualità e solidarietà. L’iniziativa, organizzata dall’Atletica Padre Pio con la collaborazione del Comune di Monte Sant’Angelo, è un’occasione imperdibile per podisti, familiari e amici di vivere una giornata all’insegna dello sport e del buon convivere.

Il Programma della Giornata

La giornata avrà inizio alle ore 7.30, con il raduno dei partecipanti presso il Palazzetto dello Sport di Monte Sant’Angelo, situato in Via Marcisi. Da lì, alle 8.00, partiranno i bus diretti verso San Giovanni Rotondo, per una tappa simbolica di spiritualità e riflessione.

Alle 8.30, infatti, è prevista la benedizione presso il Convento dei Cappuccini di San Giovanni Rotondo, un momento di raccoglimento che precederà la partenza dell’allenamento di gruppo, fissata per le ore 8.45. I partecipanti si cimenteranno in un percorso che culminerà con l’arrivo a Monte Sant’Angelo alle 11.00, dove i podisti potranno usufruire di spogliatoi, docce e un ristoro preparato per loro al Palazzetto dello Sport.

La giornata si concluderà con un pranzo di gruppo, che avrà inizio alle ore 13.00. Il pranzo è un’opportunità per condividere un momento di festa con atleti, accompagnatori, familiari e amici podisti, e non è obbligatorio per chi preferisce non partecipare. Tuttavia, la prenotazione per il pranzo è obbligatoria e dovrà essere effettuata entro il 21 dicembre 2024.

Modalità di Adesione e Informazioni

Per partecipare alla manifestazione, è richiesta l’adesione entro e non oltre il 21 dicembre 2024, con un contributo simbolico di 3 euro. La partecipazione al pranzo deve essere prenotata separatamente entro la stessa data.

Per maggiori dettagli e adesioni, gli interessati possono contattare gli organizzatori via e-mail a montanaridoc@gmail.com oppure ai seguenti numeri di telefono: Raffaele Rinaldi (328.4122022), Nicola Placentino (333.2757099), o tramite e-mail a info@atleticapadrepio.it.

Un Evento Non Competitivo e Sicuro

È importante sottolineare che la Corsa del Ringraziamento non ha carattere agonistico. Pertanto, i partecipanti sono tenuti a rispettare il codice della strada durante l’evento, assumendosi la responsabilità di eventuali incidenti. Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per quanto potrebbe accadere durante la manifestazione.

L’evento, che si svolgerà sotto l’egida dell’Atletica Padre Pio, Giovanni Vergura e con il supporto del Comune di Monte Sant’Angelo, si preannuncia come un’opportunità per vivere un’esperienza di comunità, sport e gratitudine, in un ambiente sano e di festa.

Per maggiori informazioni e adesioni, è possibile consultare i canali ufficiali dell’evento e prepararsi a trascorrere una giornata speciale insieme alla comunità podistica e a tutta la famiglia.