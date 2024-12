Il consigliere ha definito “preoccupante” la tendenza a considerare “fisiologiche” le divisioni politiche interne, una prassi che, secondo lui, finisce per danneggiare i cittadini. “Le difficoltà interne non possono essere giustificate come un inevitabile prezzo della politica, poiché questo atteggiamento non risponde alle legittime aspettative degli elettori e alimenta il divario tra la politica e la cittadinanza, contribuendo al crescente fenomeno dell’astensionismo”, ha dichiarato.

De Sabato ha anche espresso critiche nei confronti del ruolo della sindaca, al suo parere incapace di rappresentare una figura di riferimento solida in un contesto di incertezze politiche. “Nascondere i problemi non giova alla politica e, soprattutto, non aiuta la città. Foggia ha bisogno di soluzioni concrete, non di celebrazioni autoreferenziali”, ha aggiunto.

Concludendo il suo intervento, De Sabato ha lanciato un appello alla responsabilità collettiva, sottolineando la necessità di abbandonare la logica della “sopravvivenza politica” per concentrarsi sulla costruzione di un futuro migliore per la città. “La politica deve tornare a occuparsi delle reali esigenze dei cittadini, mettendo da parte interessi personali e presenzialismi. Non c’è tempo da perdere: Foggia ha bisogno di un cambiamento reale”, ha affermato, indicando così la volontà dell’opposizione di continuare a sollecitare l’amministrazione comunale su temi concreti e urgenti.

La fonte di queste dichiarazioni è Antenna Sud.