Donia, che "scoppolone" dal Brindisi. Manita dei padroni di casa

Dopo un avvio equilibrato, la gara si sblocca al 25′ con un calcio di rigore trasformato da Rajkovic. Il penalty, concesso per un fallo di mano contestatissimo dai sipontini, scatena il caos: Porzio viene espulso per una spinta a gioco fermo, lasciando il Manfredonia in dieci uomini. La situazione degenera ulteriormente al 35′, quando Giampà riceve il secondo giallo, costringendo la squadra ospite a giocare in nove.

Il Brindisi approfitta della superiorità numerica e raddoppia poco prima dell’intervallo con Manole, chiudendo virtualmente la partita. Nella ripresa, i padroni di casa controllano agevolmente il gioco e dilagano: prima Cirio e Dellino firmano due gol di pregevole fattura, poi Rajkovic sigla la doppietta personale, arrotondando il punteggio sul definitivo 5-0.

Una vittoria netta e convincente per il Brindisi, che si rilancia in classifica, mentre il Manfredonia esce dal campo con molti rimpianti e una prova da dimenticare.