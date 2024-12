Comune, Foggia: Bus Rapid Transit, avviso MIT occasione persa?

Per i veti di alcuni consiglieri e la rigidità di burocrati d’importazione non si fa il BRT a Foggia.

Un Consiglio comunale ieri che, per circa cinque ore e mezza, si è trascinato tra pregiudiziali e altalenanti interpretazioni di competenze tra organi, dirigenti e termini di scadenze. In questo ginepraio di oscillanti questioni il segretario generale, con una discutibilissima interpretazione, ha sorvolato su alcune scadenze inderogabili superate e, invece, si è mostrato intransigente sui termini per la presentazione di un solo importante emendamento connotato dall’urgenza e che aveva anche la possibile quadratura contabile, alle variazioni di bilancio fatte dalla Giunta dove Italia del Meridione pur forza di maggioranza non è presente.

“L’emendamento da me presentato, con il sostegno di alcuni consiglieri di maggioranza e minoranza, era mirato a far finanziare il progetto di BRT a Foggia per partecipare ad un Avviso del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT). Pur in presenza di adeguata copertura economica come affermato dall’Assessore al bilancio, non è stato ritenuto ricevibile dal segretario comunale – sottolinea Pasquale Cataneo di Italia del Meridione- sarà un caso che a Bari, città di nascita del “notaio” comunale, siano invece in corso investimenti pubblici per BRT pari a 160 mln di euro e a Taranto per 210 mln? Che v’è un ulteriore cofinanziamento della Regione Puglia di 14 mln per supportare la sperimentazione di entrambe le progettualità? Meno siamo e più risorse dreniamo? In pratica con il BRT quasi 400 milioni, senza costi diretti e molti correlati vantaggi socio-economici per i due Comuni pugliesi mentre nel capoluogo dauno si fa passo!”

Eppure a Foggia, in giunta c’è lo stesso esponente che ha proposto il BRT a Bari. Là in realizzazione e qui no. Non inserito dalla Giunta, inspiegabilmente, per le capacità dell’assessore e la scadenza dell’Avviso MIT al 31.01.2025, come finanziamento progettuale nelle variazioni di bilancio oggetto di approvazione in aula ieri.

“Ho richiamato, insieme a Mancini e Formica ed altri colleghi di minoranza, le previsioni di indirizzo politico-amministrativo per il BRT di ben quattro pregresse delibere bipartisan del C.C. di Foggia (nn.13/2017 e 156/2018 di cdx, 10/2023 di gestione commissariale e 02/2024 del cd. campo largo progressista) – sottolinea Cataneo – nonostante ciò il segretario generale è stato irremovibile e l’assessore non ha speso alcuna parola al riguardo. Baresità? Noi non ci arrendiamo. Faremo un ultimo passaggio nel prossimo bilancio di previsione. Ripresenteremo l’emendamento con altri due relativi alle risorse per la partecipazione del Comune di Foggia alla Fondazione “Secondo Federico” e quelle per la manutenzione della Locomotiva 880-009 e del Monumento alle Vittime civili dei bombardamenti del ’43. Tutti finora non previsti, così da poterle risolvere tutte e tre. Dobbiamo dare a Foggia – chiosa l’esponente meridionalista foggiano – la stessa cura, le stesse opportunità e investimenti BRT, per l’aeroporto, le strade statali forniti a Bari e Taranto per poter innalzare la mobilità, sia nell’ottica della sostenibilità ambientale ed economica, e rafforzare il trasporto rapido di massa e il collegamento tra reti e Stazioni -Aeroporto-Nodo Intermodale con gli altri attrattori di mobilità attraverso risorse pubbliche così copiosamente giunte a Bari e Taranto sia con il PNRR che con il Patto per la coesione.”

Italia del Meridione Foggia