FOGGIA – Un clima particolarmente teso ha caratterizzato l’ultima seduta del Consiglio comunale, dove, nonostante le numerose pregiudiziali e le schermaglie politiche, l’assemblea ha votato all’unanimità (27 voti favorevoli, comprendenti quelli del campo largo, del centrodestra e del civico Mainiero) il piano scuola presentato dall’assessore Di Molfetta. Il piano prevede una serie di interventi, alcuni già attuati, per il trasporto degli studenti, inclusi quelli disabili, e per il servizio mensa.

Le pregiudiziali sollevate si sono concentrate principalmente sulla modalità di convocazione del Consiglio comunale, in particolare sulla distinzione tra seconda convocazione e convocazione straordinaria o urgente. Il dibattito si è protratto per oltre tre ore, con momenti di forte tensione, come quello tra il consigliere De Sabato e la sindaca Episcopo, accompagnati da scontri verbali tra alcuni consiglieri.

A margine della seduta, la sindaca Episcopo ha commentato: «Non cado alle provocazioni. Se oggi sono stata messa in difficoltà, è stato perché un consigliere mi urlava in faccia, cosa che neanche mio padre mi ha mai fatto». Nel frattempo, il consigliere De Sabato ha spiegato la sua azione di portare in aula una confezione di Tachipirina 1000, ritenendola una provocazione ironica per prevenire sintomi influenzali, ma la sua mossa è stata mal vista dalla presidente del Consiglio, che l’ha definita irrispettosa. Il consigliere Strippoli ha chiesto un richiamo ufficiale nei suoi confronti.

Nonostante le tensioni, dopo una breve sospensione dei lavori, la presidente Azzarone ha gestito la situazione e i lavori sono proseguiti regolarmente. Il programma per il Diritto allo Studio, in particolare per l’annualità 2025 (Legge Regionale 31/2009), è stato approvato all’unanimità. Il piano prevede l’acquisto di nuovi mezzi per il trasporto scolastico e l’ampliamento del servizio mensa, con discussioni anche sulla necessità di una squadra ausiliaria per il pronto intervento nelle scuole, proposta dalla maggioranza, in particolare dal Partito Democratico.

Infine, il Consiglio ha ratificato a maggioranza (19 sì, 3 contrari) le variazioni di bilancio già approvate dalla giunta comunale, dopo una relazione dell’assessore Emanuele.

Fonte: La Gazzetta del Mezzogiorno.