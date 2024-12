Luciano Zauri, allenatore del Foggia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Picerno, come riportato da TuttoC.com:

“Sarà un incontro complicato contro una squadra che gioca un buon calcio e risulta difficile da affrontare. Abbiamo grande rispetto per l’avversario, abbiamo preparato bene la partita e ci faremo trovare pronti. Il Picerno è più avanti rispetto a noi, ha ottime idee di gioco e molta qualità. Non possiamo permetterci di fare nemmeno un passo falso, abbiamo più fiducia e speriamo di esprimerci meglio rispetto alle ultime partite.

Gli indisponibili sono Felicioli, Pazienza, Sarr e Santaniello. Quest’ultimo ha un problema muscolare, ma non sembra essere grave, comunque non sarà disponibile. Anche per Pazienza possiamo escludere problematiche più gravi. Felicioli e Sarr rientreranno nel 2025. Per il resto, il gruppo è a disposizione. Murano e Camigliano stanno bene. Jacopo ha avvertito un piccolo fastidio, ma si è fermato in tempo, mentre Camigliano ha avuto solo dei crampi. Abbiamo avuto un piccolo inconveniente con Murano, ma ormai è praticamente risolto. I ritmi intensi, le partite ravvicinate e i cambiamenti nei metodi di allenamento hanno comportato un aumento degli infortuni nel calcio, ma i mezzi a disposizione consentono di monitorare meglio questa situazione”.