Gegè Telesforo incanta Foggia con il suo Big Mama Legacy

Il Teatro Giordano di Foggia ha ospitato un evento musicale di grande spessore con Gegè Telesforo, che ha presentato il suo ultimo lavoro discografico, Big Mama Legacy. L’evento, organizzato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Foggia in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, ha rappresentato un omaggio al blues in chiave contemporanea, arricchito da influenze afrobeat, groove e momenti di improvvisazione che hanno entusiasmato il pubblico.

Pubblicato dall’etichetta statunitense indipendente Ropeadope, Big Mama Legacy è il quindicesimo progetto discografico di Telesforo, un artista poliedrico noto per il suo talento come vocalist, polistrumentista, produttore e conduttore radiotelevisivo. Questo disco, dedicato al celebre live club romano Big Mama, chiuso durante la pandemia, racchiude 10 brani (9 originali e un arrangiamento afrobeat-makossa di Galaxy dei War) e vede la collaborazione di grandi nomi del panorama jazz italiano, come Danilo Rea e Luca Bulgarelli, accanto a giovani talenti come Christian Mascetta e Giovanni Cutello.

Ad aprire la serata è stato il giovane artista foggiano Giargo (Giorgio Michele Longo), accompagnato dai Baia Zaiana. Il gruppo ha incantato il pubblico con un repertorio che unisce jazz latino, funky brasiliano e testi poetici in dialetto, creando un’atmosfera di grande intensità e groove.

Il pubblico del Teatro Giordano ha assistito a una serata indimenticabile, che ha celebrato la musica nelle sue sfumature più coinvolgenti e innovative.