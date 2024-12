FOGGIA – Momenti di paura questa mattina su Viale Pinto, teatro di un incidente stradale che ha coinvolto una BMW guidata da un giovane di 20 anni. L’auto, per cause ancora in fase di accertamento, si è schiantata contro altre due BMW regolarmente parcheggiate lungo il bordo della strada, per poi ribaltarsi su un fianco. Nonostante la spettacolarità dell’accaduto, le condizioni del conducente non sembrano destare particolare preoccupazione.

La dinamica dell’incidente

Secondo una prima ricostruzione fornita dalla Polizia Locale, prontamente intervenuta sul luogo per i rilievi del caso, il giovane avrebbe perso il controllo della vettura mentre percorreva il tratto di strada a velocità sostenuta. L’auto, dopo l’impatto violento con le due vetture in sosta, si è ribaltata su di un fianco, terminando la sua corsa in mezzo alla carreggiata.

Testimoni oculari, presenti sul posto al momento dell’incidente, hanno descritto la scena come “impressionante”, ma hanno anche confermato che il conducente è riuscito a uscire autonomamente dall’abitacolo, apparentemente sotto shock ma senza ferite gravi visibili. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per una prima valutazione delle sue condizioni, che sembrano essere rassicuranti.

Gli agenti della Polizia Locale stanno lavorando per ricostruire con precisione le circostanze che hanno portato all’incidente. Tra le ipotesi più accreditate vi sarebbe una perdita di controllo dovuta a un’eccessiva velocità o a una manovra improvvisa. Non si esclude, inoltre, che il manto stradale possa aver giocato un ruolo, complice forse una superficie sdrucciolevole o la presenza di detriti.

Le due auto in sosta, anch’esse BMW, hanno riportato danni significativi, soprattutto nella parte laterale esposta all’impatto. I proprietari dei veicoli danneggiati, avvisati dalle autorità, si sono recati sul posto per verificare l’entità dei danni.