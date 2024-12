Jacopo Sol: da San Severo al palco di Amici di Maria De Filippi

Fonte: FoggiaToday.it

Il giovane cantautore e musicista sanseverese Jacopo Sol, al secolo Jacopo Porporino, è uno dei nuovi concorrenti dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. La sua ammissione al talent show è avvenuta grazie alla fiducia accordatagli da Rudy Zerbi, che ha intravisto in lui un grande potenziale artistico.

Classe 2001, Jacopo Sol ha mosso i primi passi nel mondo della musica già da bambino. Cresciuto in una famiglia che gli ha trasmesso la passione per l’arte e le note, deve molto alla madre, grande appassionata di Pino Daniele e David Bowie. È stata lei a portarlo, a soli otto anni, alla sua prima lezione di chitarra. Jacopo era così piccolo che il maestro riuscì a insegnargli un unico accordo, il Sol maggiore. Da quel momento, la musica è diventata il centro della sua vita: la passione per la chitarra si è evoluta in amore per il canto e la scrittura, portandolo a costruire un’identità musicale personale e autentica.

Il debutto artistico e il trasferimento a Milano

Dopo aver affinato le sue capacità nel corso degli anni, Jacopo ha debuttato nel panorama musicale italiano partecipando a Sanremo Giovani 2023 con il brano Cose che non sai. Questa esperienza lo ha messo in luce come uno degli emergenti più promettenti, attirando l’attenzione di esperti del settore. Nel maggio 2022, Jacopo ha deciso di trasferirsi a Milano in cerca di nuove opportunità e ispirazioni artistiche. È proprio in questo periodo che ha adottato il nome d’arte “Jacopo Sol”, un omaggio alle sue radici e a quel primo accordo che ha segnato l’inizio del suo percorso musicale.

L’ingresso ad Amici e i sogni futuri

Ad Amici, Jacopo ha conquistato il pubblico e i giudici con il suo talento. Durante le selezioni, ha incantato Alex Britti e i Ricchi e Poveri con la sua intensa interpretazione del brano Se piovesse il tuo nome, confermando la sua capacità di emozionare e coinvolgere. Per Jacopo, Amici rappresenta una grande opportunità non solo per crescere artisticamente, ma anche per far conoscere al grande pubblico il suo stile e la sua musica.

Tra i suoi sogni, c’è il desiderio di duettare con artisti come Damiano David dei Måneskin, Lazza e Irama, che considera punti di riferimento per la loro versatilità e capacità di innovare.

Le radici e il futuro

Pur guardando avanti, Jacopo non dimentica mai le sue origini. San Severo, la sua città natale, resta per lui una fonte di ispirazione e un luogo che porta nel cuore. L’energia che trae dalle sue radici si riflette nel suo modo di fare musica, che mescola autenticità, passione e un costante desiderio di rinnovarsi.

Con il suo talento e la determinazione che lo contraddistinguono, Jacopo Sol si candida a essere una delle sorprese di questa edizione di Amici, pronto a lasciare il segno nel mondo della musica italiana.