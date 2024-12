Lutto nella politica salentina, morto a 99 anni Giacinto Urso

ANSA. Lutto nel mondo della politica salentina per la scomparsa questa mattina a 99 anni dell’ex deputato della Dc ed ex sottosegretario Giacinto Urso.

Urso si è spento nella sua casa di Nociglia dove si era ritirato per vie delle precarie condizioni fisiche.

Urso rappresenta un pezzo importante della storia politica del Salento: deputato per 5 legislature, dal 1963 al 1983, due volte sottosegretario della pubblica istruzione.

Dal 1985 al 1990 è stato anche presidente della Provincia di Lecce e sindaco di Nociglia.

“La nostra terra perde un punto di riferimento raro, non solo per l’alto valore politico, ma anche per le nobili qualità umane. Giacinto Urso aveva sensibilità non comuni, che ha trasferito nel suo impegno all’interno delle istituzioni e nel rapporto intenso con il territorio”, commenta il presidente della Provincia di Lecce Stefano Minerva .

