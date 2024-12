Manfredonia: un viaggio nei sapori del Gargano

Situata alle porte del Gargano, Manfredonia è una città che racconta la sua storia attraverso i sapori, le tradizioni culinarie e la cultura gastronomica che ha radici profonde e autentiche. Affacciata sul Golfo omonimo, Manfredonia non è solo una perla di bellezza naturale, ma è anche un punto di riferimento per chi desidera scoprire la ricchezza gastronomica della Puglia.

La cucina come specchio della storia

Fondata nel 1256 dal re Manfredi di Svevia, Manfredonia ha subito influenze culturali diverse nel corso dei secoli: dai Bizantini ai Normanni, dagli Svevi agli Angioini. Questi intrecci storici hanno lasciato il segno anche nella gastronomia, creando un mix unico di sapori e tecniche. La cucina di Manfredonia si distingue per la sua semplicità, ma anche per l’utilizzo sapiente di ingredienti freschi e di qualità, provenienti dal mare e dalla terra circostante.

Il mare in tavola

Manfredonia è prima di tutto una città di mare. Il pesce fresco è il protagonista indiscusso della tavola e viene preparato seguendo ricette tramandate di generazione in generazione. Tra i piatti più rappresentativi troviamo il celebre brodetto di pesce alla sipontina, una zuppa ricca e saporita, preparata con diverse varietà di pesce fresco, pomodori maturi, aglio, prezzemolo e olio extravergine di oliva. Ogni famiglia ha la sua variante, ma il segreto è sempre nella freschezza del pescato.

Un’altra specialità è rappresentata dai gamberi rossi del Golfo di Manfredonia, apprezzati per la loro dolcezza e delicatezza. Vengono serviti crudi, marinati o appena scottati, per esaltarne il sapore naturale. Non meno importanti sono le cozze, protagoniste di ricette semplici ma gustose, come l’impepata di cozze o il risotto con le cozze.

Sapori di terra

La cucina manfredoniana non si limita ai sapori del mare: le campagne circostanti offrono prodotti eccezionali, come l’olio extravergine di oliva, i cereali, le verdure e i legumi. Tra i piatti di terra più noti spiccano le fave e cicorie, un piatto povero della tradizione contadina, ma dal sapore straordinariamente ricco. Le fave, cucinate fino a ottenere una purea vellutata, vengono servite con cicoria lessa, un filo d’olio e, per chi lo desidera, un accompagnamento di crostini di pane.

I prodotti caseari meritano una menzione speciale. In particolare, la mozzarella di bufala e la ricotta fresca sono molto apprezzate, spesso protagoniste di antipasti e pietanze leggere. Tra i salumi, il capocollo è un esempio dell’arte norcina locale.

Pasta fatta in casa e tradizione

La tradizione della pasta fatta in casa è viva a Manfredonia, come nel resto della Puglia. Tra i formati più diffusi ci sono le orecchiette, servite spesso con sughi a base di pomodoro fresco, oppure con cime di rapa. Un piatto particolarmente rappresentativo è quello delle lagane e ceci, una sorta di tagliatelle spesse accompagnate da ceci insaporiti con aglio, olio e peperoncino.

Dolci tipici

Manfredonia è famosa anche per i suoi dolci tradizionali, che celebrano le festività e le ricorrenze. Tra i più conosciuti ci sono le cartellate, dolci fritti a forma di rosa, ricoperti di vincotto o miele, e le scarcelle, biscotti decorati preparati in occasione della Pasqua. Un altro dolce tipico è il torrone, spesso arricchito con mandorle locali e aromi che variano da famiglia a famiglia.

Vino e olio: i tesori del territorio

Accompagnare un pasto a Manfredonia significa anche degustare i vini locali, che esprimono il carattere del territorio. Tra i più apprezzati ci sono i vini bianchi freschi e profumati, ideali per i piatti di pesce, e i rossi corposi, perfetti con le pietanze di carne. L’olio extravergine di oliva, prodotto dalle colline del Gargano, è un altro elemento imprescindibile della cucina locale, utilizzato sia a crudo sia in cottura per esaltare i sapori.

L’ospitalità gastronomica

Mangiare a Manfredonia non è solo un’esperienza culinaria, ma anche un viaggio culturale. I ristoranti, le trattorie e le osterie locali offrono un’accoglienza calorosa e autentica, permettendo ai visitatori di immergersi completamente nelle tradizioni del luogo. Inoltre, gli eventi enogastronomici, come le sagre e i festival dedicati ai prodotti tipici, rappresentano un’ottima occasione per scoprire le eccellenze del territorio. (nota stampa).