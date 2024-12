Ragno: "La vittoria col Manfredonia ci può dare autostima e serenità"

Serie D: il Brindisi travolge il Manfredonia 5-0 e annulla la penalizzazione

Fonte: BrindisiReport

Vittoria schiacciante per il Brindisi, che al Fanuzzi ha superato il Manfredonia con un netto 5-0, conquistando il terzo successo stagionale e cancellando il segno negativo in classifica dovuto alla penalizzazione. Con i tre punti ottenuti, i biancazzurri restano ultimi, ma ora a quota due possono affrontare il prosieguo del campionato con maggiore fiducia e determinazione.

Nel post-gara, l’allenatore del Brindisi, Nicola Ragno, ha analizzato così la prestazione della sua squadra:

“Ai ragazzi ho detto prima di scendere in campo che l’obiettivo principale era azzerare il segno meno in classifica,” ha dichiarato il tecnico. “In avvio è stato meglio il Manfredonia, ma il rigore e l’espulsione hanno cambiato l’inerzia della partita. Avevamo bisogno di questa vittoria, mi interessava anche vedere all’opera i nuovi arrivati, e devo dire che tutti hanno fatto una buona gara. Il gruppo è completamente rinnovato, ma la strada è ancora lunga: non abbiamo fatto nulla, dobbiamo continuare a lavorare.”

Ragno ha poi concluso con uno sguardo al futuro: “Questo risultato porta autostima e serenità, ma adesso dobbiamo concentrarci immediatamente sulla prossima partita, che sarà ancora più impegnativa.”

Un successo importante per il Brindisi, che si prepara con entusiasmo e maggiore convinzione ai prossimi impegni del campionato di Serie D.