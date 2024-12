Statoquotidiano.it, 15 dicembre 2024. Stornara – Esultanza, soddisfazione e grandi speranze per il futuro sono stati ieri la cifra caratterizzante le celebrazioni di un lieto risultato sportivo conseguito nei Cinque Reali Siti.

A Stornara, infatti, si è tenuta la cerimonia di premiazione da parte dell’Amministrazione Nigro per i giovani atleti del team Colucci-Dibisceglia e dell’Asd Fit Music di Antonella Tricarico e Nicola Posilipo, che hanno ottenuto importanti risultati al mondiale WTKA 2024 di Massa Carrara.

In particolare, celebrato il risultato della giovanissima atleta Rebecca Posilipo, che ha conseguito il titolo di campionessa mondiale di WTKA, con targa e congratulazioni da parte del sindaco Roberto Nigro e degli assessori Alessandro Grandone e Adriana Russo.

Un momento sicuramente degno di nota, sia in nome dello sport, sempre espressione di determinazione e impegno, sia per la dimostrata intenzione di dare luce alle risorse del territorio, soprattutto quando vengono dagli sforzi di ragazzi e giovani, e al fatto quindi che c’è tanto di buono in cui credere e per cui pensare di migliorare e migliorarsi investendo energie e voglia di fare.

Così, a tal proposito, Roberto Nigro, rivolto ai giovani atleti e ai loro preparatori nel corso della cerimonia: “Vi ringrazio di cuore per i risultati.

Continuate, vi auguro di averne altri.

Io sarò sempre qui, insieme con gli altri sindaci perché dobbiamo collaborare, a premiarvi e incoraggiarvi ad andare avanti per il vostro futuro e per il futuro del nostro territorio”.

Soddisfazione e ringraziamenti sono stati espressi anche dallo stesso team Colucci-DiBisceglia nei confronti del sindaco e degli assessori presenti, come anche nei confronti della maestra e presidente della FitMusic, Antonella Tricarico, la quale ha tenuto a far notare la passione verso lo sport che anima il team in questione e i loro preparatori: “Loro fanno un altro lavoro” le sue parole, “quindi questo dimostra che si dedicano allo sport per passione e non per soldi, come è per tutti noi sportivi”.

Cosa è WTKA, comunque?

È presto detto.

La WTKA è una organizzazione democratica sportiva, presente in Italia almeno dal 2010, che riconosce l’opportunità per tutti a divertirsi con il Karate e cooperare per il suo sviluppo, e che organizza per tale disciplina una competizione a carattere mondiale alla quale prendono parte ormai più di 35 nazioni.