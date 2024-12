Tutti terminati i pegni della programma Regali di Natale. Ci restano ancora tanti Regali di Natale da distribuire nella prossima settimana.

Elenco Regali e benefattori, veri protagonisti del programma come Babbo Natale

Gamma completa di Prodotti della GARGANO SAPORI di Monte Sant’Angelo, tutti prodotti del Gargano esportati in molti paesi del mondo;

2 ingrandimenti fotografici 45×30 realizzati da Foto Odeon di Anfrea Tomaiuolo in via Tribuna a Manfredonia (FG);

6 Farrate offerte da La Maison della Farrata – via Stella, 12 – Manfredonia;

3 Panettoni gelato offerti da Tommasino Gelati – via dell’Arcangelo, 12 – Manfredonia;

2 Valigette da tre bottiglie di vino offerte da Cantine DUEPALME Diffry Wine in via dell’Arcangelo angolo c.so Roma a Manfredonia;

1 porta Spezie e 1 Angioletto profumatore offerto da Piro Party in via Totte dell’Astrologo n.8 a Manfredonia;

Carion di Natale della Flamigni offerto dal Bar Principe Umberto in via delle Antiche Mura 100/d a Manfredonia;

Elfo con Cuore di Porcellana della Flamigni offerto dal Bar Principe Umberto in via delle Antiche Mura 100/d a Manfredonia;

1 Camicia Uomo a scelta offerta da Momenti di Moda in via Magazzini, 48, angolo via delle Antiche Mura a Manfredonia;

1 Kg Salsiccia offerto da DI COSMO Carni & Food in via Torre Santa Maria, 22 a Manfredonia;

1 Kg Hamburger offerto da DI COSMO Carni & Food in via Torre Santa Maria, 22 a Manfredonia;

1 Kg Tritato offerto da DI COSMO Carni & Food in via Torre Santa Maria, 22 a Manfredonia;

3 Kg di pasticcini offerti dalla Pasticceria Dulcey in via Pasubio, 1 a Manfredonia;

Pacco regalo Profumeria For You (GLOSS, ROSSETTO, MATITA, CREMA VISO, MOUSSE STRUCCANTE, PROFUMO DONNA, PROFUMO UOMO, DOCCIA UOMO) offerto da Profumeria For You in via Magazzini n. 54 a Manfredonia;

kit (zainetto con accessori) Rembrand New York, offerto da Bernini in viale Beccarini a Manfredonia – 1, -1

-Lucidatura Auto – Autocarrozzeria Facciorusso – Manfredonia);

6 consumazioni (anche pizze da asporto) valore cad. 20€ offerto da La Locanda del Centro di Michele Lo Russo in largo dei Celestini a Manfredonia;

Taglio e piega presso “PIETRO LE NOCI” HAIR SALONS, via A.Delli Santi, 99 a Manfredonia;

Apparecchiatura elettronica per misura pressione OMRON M2+ Automatic Upper Arm Blood Pressur Monitor offerto dalla Farmacia Al Duomo del Dott. Gianluca Granatiero in piazza Giovanni XXIII a Manfredonia

-Maglioncino Telamira –AG STORE di Alessandro Gravinese – via Campanile 40– Manfredonia;

Convergenza ruote auto offerta da OK GOMME di Antonio Totaro in via G. Di Vittorio a Manfredonia;

Un Kg di mignon offerti dal Bar Pasticceria Impero dei F.lli Troiano in piazza Marconi a Manfredonia;

Bracciale Pandora – Paradiso Gioielli – Corso Manfredi 162 – 164 – Manfredonia;

-Portachiavi SPRAYGROUND – Paglione – corso Manfredi, 219 – Manfredonia;

-Aperitivo per due persone – Bar Stella di Giordano G. – corso Manfredi 248 – Manfredonia;

-Stellina di Natale (GRAPPA) – PARADISE CAFFE DI La Torre Maria – via Scaloria, 141 – Manfredonia;

-Macchina per cioccolatini Howel – MEGAD ingrosso materiale elettrico – via B. D’Onofrio, 66 – Manfredonia;

-Buono Regalo di 50€ – Proposta Legend – corso Manfredi, 202 – Manfredonia;

-Due Aperitivi completi – MOVIDA – Porto Turistico (lato est) Manfredonia;

-Tutina sportiva – Body Art – via Primo Maggio – Manfredonia;

Tutina sportiva – FRALP – Centro sportivo Scaloria;

Panettone con crema di manna della Sicilia – Re Manfredi – via del Porto Manfredonia;

-Passito di Pantelleria – Re Manfredi – pizzeria ristorante in via del Porto – Manfredonia;

Panettone Bramanthe “UPanetton” – Pasticceria Bramanthe –via dell’Arcangelo – Manfredonia;

Macchina Caffè Illy y 3.3 – Bar Fiore – via Scaloria – Manfredonia;

Articoli personalizzati, realizzati su richiesta – Imprinting – via delle Antiche Mura, 7 – Manfredonia; -1, -1

ANNA BICCARI HAIR & MAKE UP di Biccari Carmela – Via Callisto Azzariti, 4, 71121 Foggia FG – tel. 349 641 7809;

Consumazioni colazioni complete al Bar BAMARA’ di Giuseppe Prencipe (del pasticciere più buono che c’è) – in piazza del Popolo – c.so Manfredi – Manfredonia;

