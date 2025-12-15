Avis Manfredonia: «Ai bambini spazio per creare, agli adulti il dovere della verità»

L’Albero di Natale e le attività ad esso collegate non sono il frutto di un’operazione “vuota” o meramente simbolica, ma fanno parte di un progetto educativo e didattico realizzato in collaborazione con alcune classi della scuola primaria dell’I.C. “San Giovanni Bosco–Giordani” di Manfredonia, pensato e costruito insieme ai bambini, alle insegnanti e alla Dirigente scolastica, prof.ssa Lara Vinciguerra.

Si tratta di un percorso che ha promosso l’incontro tra il mondo del volontariato e i bambini della scuola primaria del nostro territorio, con l’obiettivo di coltivare fin da piccoli il senso di responsabilità, il valore della solidarietà e la bellezza del prendersi cura degli altri. Il momento conclusivo di questo cammino è rappresentato dall’Albero di Natale, i cui addobbi sono stati realizzati con la creatività dei bambini: un’energia che diffonde partecipazione e condivisione attorno al simbolo più emblematico del Natale.

Raccontare il progetto “Il cuore della gentilezza: donare per crescere insieme” come segno di incuria o disinteresse significa ignorare il lavoro svolto dalle docenti, dalle alunne e dagli alunni, e da chi ha creduto in un Natale “vissuto”, non semplicemente addobbato.

Ai bambini non sono state tolte luci o sogni: è stato lasciato loro spazio per creare, immaginare e dare significato, che è il vero senso del Natale.

La critica è legittima quando si fonda sui fatti. Quando invece li travisa, rischia di trasformare un’iniziativa educativa in una caricatura, mancando di rispetto proprio a chi si dice di voler difendere.

Desidero rivolgere un sentito ringraziamento al sindaco, dott. Domenico La Marca, e a tutta la Giunta comunale per avermi dato la possibilità di posizionare l’Albero di Natale all’interno della piazza, offrendo così uno spazio centrale e simbolico a un progetto pensato per la comunità e, in particolare, per i bambini.

Un ringraziamento altrettanto sincero va alla Dirigente di ARIF (Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali) per la generosa donazione dell’albero, gesto che ha reso possibile la realizzazione di questa iniziativa dal forte valore educativo e condiviso.

Grazie a questa collaborazione, il Natale ha potuto trovare posto nel cuore della città, diventando occasione di riflessione sul significato del dono, della gentilezza e dell’aiuto verso l’altro come forma di felicità condivisa.

Lasciamo ai bambini il dono della poesia del Natale.

Agli adulti, il dovere di raccontare la verità.

Il Presidente Avis Manfredonia

Umberto Brigida