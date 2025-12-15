Edizione n° 5916

Home // BAT // Smantellata frode fiscale da oltre 45 milioni di euro. 82 denunce

FRODE BAT Smantellata frode fiscale da oltre 45 milioni di euro. 82 denunce

La Guardia di Finanza della B.A.T. ha disarticolato un meccanismo di frode fiscale nazionale che ha coinvolto 87 aziende

BAT: smantellata frode fiscale da oltre 45 milioni di euro

Guardia di Finanza - Fonte Immagine non riferita al testo: veronanews.net

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
15 Dicembre 2025
BAT // Cronaca //

La Guardia di Finanza della B.A.T. ha eseguito un sequestro preventivo d’urgenza disposto dalla Procura della Repubblica di Trani, disarticolando un articolato meccanismo di frode fiscale nazionale che ha coinvolto 87 aziende. Il provvedimento ha portato al sequestro di 37 società “cartiera” e di circa 6 milioni di euro intestati a 50 imprese beneficiarie della frode nel solo 2024.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Trani e condotte dai Finanzieri della Compagnia di Trani, hanno avuto origine da un controllo fiscale su una società di capitali di Trani attiva nel commercio non specializzato di prodotti non alimentari. Il controllo ha evidenziato assenza di documentazione commerciale e gravi violazioni tributarie dei fornitori, circostanza che ha portato alla denuncia e all’avvio delle investigazioni.

Il lavoro investigativo ha permesso di identificare società prive di dichiarazioni fiscali, versamenti, lavoratori dipendenti, beni e contratti di locazione, utilizzate esclusivamente per emettere fatture per operazioni inesistenti e garantire vantaggi fiscali indebiti ad altre imprese. Solo nel biennio 2024-2025, le 37 società coinvolte hanno emesso circa 220 milioni di euro di fatture false, con un’imposta corrispondente di oltre 45 milioni di euro.

Sono state denunciate 82 persone per reati di dichiarazione fraudolenta e emissione di fatture per operazioni inesistenti. Contestualmente, è stata richiesta all’Agenzia delle Entrate la sospensione delle compensazioni fiscali legate ai crediti IVA indebitamente generati dalle società beneficiarie, per un totale di oltre 1,6 milioni di euro.

L’operazione della Guardia di Finanza mira a contrastare fenomeni di illegalità economico-finanziaria, tutelare la concorrenza leale e proteggere i lavoratori, spesso ignari vittime di truffe. Si precisa che il procedimento è ancora in fase di indagini preliminari e la responsabilità degli indagati sarà accertata solo in caso di sentenza definitiva di condanna.

