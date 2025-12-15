Bollo auto 2026: ecco chi sarà esonerato dal pagamento

Dal 1° gennaio 2026 entrerà in vigore una nuova normativa che modifica profondamente il panorama della tassazione automobilistica in Italia. La riforma prevede l’esenzione dal bollo auto non solo per chi possiede veicoli elettrici o ibridi, ma anche per i cittadini con reddito annuo basso, ampliando significativamente il numero di beneficiari.

Incentivi fiscali per famiglie e mobilità sostenibile

La nuova manovra mira a sostenere economicamente le famiglie più vulnerabili e a promuovere una mobilità più sostenibile dal punto di vista ambientale. L’esenzione riguarda tutti i veicoli immatricolati dal 2022 in poi, mentre la scadenza trimestrale del bollo resterà valida solo per chi non rientra nei nuovi parametri.

Esenzione per redditi bassi

Gli automobilisti con reddito annuo inferiore a 8.000 euro potranno richiedere l’esenzione totale dal bollo auto, una misura pensata per alleggerire le spese delle famiglie economicamente più fragili.

Il diritto all’esenzione non è automatico: è necessario presentare documentazione ufficiale che certifichi il reddito, come il modello CU o la dichiarazione dei redditi dell’anno precedente, agli uffici competenti (Agenzia delle Entrate o uffici regionali incaricati).

Questa misura rappresenta un passo verso la progressività nel settore della tassazione automobilistica, riconoscendo che il possesso di un’auto, spesso indispensabile per lavoro e servizi, non deve diventare un onere insostenibile.

Incentivi per veicoli elettrici e ibridi

Oltre alle famiglie a basso reddito, rimane confermata l’esenzione totale per i primi 5 anni per chi acquista veicoli a basso impatto ambientale, elettrici o ibridi. L’agevolazione si applica a partire dalla data di immatricolazione e mira a rendere più conveniente la scelta di mezzi ecologici, favorendo la transizione verso una mobilità sostenibile. Per beneficiare dell’esenzione, il veicolo deve essere registrato come elettrico o ibrido nelle banche dati ufficiali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Altri veicoli esentati

Sono inoltre esentati dal bollo i mezzi intestati ad associazioni senza scopo di lucro, quelli utilizzati per servizi sociali alla collettività e le auto storiche di interesse collezionistico, purché rispettino i requisiti previsti dalla normativa specifica.

La riforma rappresenta un passo significativo verso una tassazione più equa e sostenibile, con benefici concreti per le famiglie e per chi sceglie una mobilità più rispettosa dell’ambiente.

