Breve riflessione sulla società dei concorsi…e dintorni

La competizione, nel suo impianto teorico più nobile, rappresenta il motore ineludibile del progresso civile, il meccanismo deputato a elevare il merito e a infondere rigore e credibilità nelle istituzioni. Essa incarna la promessa di una giustizia distributiva fondata sul talento e sull’impegno profuso. Ma quando le dinamiche di questa gara vengono inquinate o distorte da presupposti strutturalmente fallaci, il suo esito si ribalta in una gazzarra che nega la sua stessa ragion d’essere.

Si ha la netta sensazione che l’onestà si sia fatta zavorra per il meritevole, l’integrità un puro impedimento. E quel percorso, tessuto di paziente sacrificio e di passaggi conquistati con rigore, non costituisce più un requisito, bensì un’aggravante ingenuità.

Non è una crisi formativa contingente quella che osserviamo, bensì la normalizzazione di un assioma perverso. Il successo, ormai, non è primariamente retaggio della preparazione o dell’etica, ma diviene tributo alla capacità di navigare e adattarsi, con prontezza, tra le anfrattuosità di un apparato in piena agonia.

Due episodi recenti – l’epilogo dei concorsi PNRR3 per l’insegnamento e gli sbarramenti d’accesso alla facoltà di Medicina – travalicano il mero “errore di percorso” e rappresentano indizi palesi di una profonda deriva sociale. Viviamo un’epoca in cui l’etica del bene comune è stata subornata da una distorta “ragion di Stato” a breve termine, interamente protesa al tornaconto individuale. Quando l’onestà intellettuale viene percepita come una vulnerabilità, la società ha ineluttabilmente smarrito il proprio fondamento epistemologico, che dovrebbe invece incardinarsi sulla fiducia nella verità oggettiva e nella giustizia quali propulsori di sviluppo.

Questo smarrimento non è solo un difetto morale, ma la negazione di una necessità razionale. È il disconoscimento di quell’ordine logico che Baruch Spinoza, nella Ethica ordine geometrico demonstrata, elevava a unica via per la libertà e la conoscenza vera, fondata sulla comprensione lucida delle cause e non sull’emozione cieca o sul calcolo egoistico.

Il processo, inoltre, non si limita a un errore di selezione ma, nel suo assetto, rischia di plasmare, nel medio e nel lungo periodo, un nuovo archetipo di uomo di successo, forgiato sulla scaltrezza. Palese è il nesso inscindibile tra potere e sapere analizzato da Michel Foucault: l’autorità non si limita a reprimere, ma è essa stessa produttiva, definendo cosa costituisca la “verità” e la “competenza” accettabile per l’accesso. Il sistema, operando tale selezione, legittima di fatto l’opportunismo come nuovo status professionale, ridefinendo ex lege i criteri di valore.

L’astuzia, di per sé non viziosa in quanto utile strumento per decifrare la complessità, diviene qui inaccettabile perché innalzata a principio fondante. In tal modo, essa genera un individualismo esacerbato che annienta la trasparenza e l’equa ripartizione, corrompendo la struttura etica imprescindibile per la sopravvivenza del consorzio civile. Socrate già ammoniva: «Quando la giustizia è corrotta, la cosa peggiore è che diventi la regola».

La scuola al bivio tra ineffabilità della selezione e ragioni di bilancio

Il concorso PNRR3 si è concluso lasciando in eredità una scia di amarezza. Le fasi preselettive hanno rivelato un apparato non solo disorganizzato, ma strutturalmente iniquo.

All’evidente disparità istituzionale – testimoniata da prove di difficoltà disomogenea e da commissioni palesemente disallineate – si è aggiunta l’apoteosi del nozionismo. Anziché discernere la competenza didattica effettiva (la capacità di relazione, la gestione del consesso, la trasmissione della passione e l’arte di agire con discernimento), il test ha gravitato su un sapere ultraspecifico e sovente sterile: un labirinto burocratico di quesiti ambigui che ha premiato la memoria spicciola a scapito dell’intelligenza pedagogica. È la vittoria della doxa (l’opinione effimera, la nozione inerte) sulla phronesis (la saggezza pratica).

Laddove una probatio istituzionale premia la sterile accumulazione a detrimento della capacità di essere guida ed esempio, si consuma un’alienazione – anche marxianamente intesa – dalla funzione sociale stessa.

Non posso non avvertire, per deformazione professionale, il richiamo all’imperativo categorico kantiano. Questo meccanismo ignora il concetto di morale universale che dovrebbe informare ogni azione, preferendo agire in base a un calcolo egoistico e strumentale piuttosto che secondo una massima che si vorrebbe erigere a legge universale, quale, ad esempio, l’integrità.

Non bastasse questa impostazione già controversa, le denunce sull’uso di ausili tecnologici vietati hanno ulteriormente offuscato il procedimento. Coloro – non tutti, per fortuna – che hanno onorato il precetto della probità si sono visti preclusa la strada da chi – si spera pochi – ha optato per la maliziosa scorciatoia.

In questo contesto, forse, Blaise Pascal avrebbe commentato che «non è la forza, ma l’opinione, che governa gli uomini». L’opinione, in questo caso, di coloro che reputano non solo lecito, ma persino necessario, agire con sagacia e destrezza.

Nel frattempo, il Ministero può sbandierare di aver pacificato la coscienza con l’Europa, eludendo sanzioni sulla stabilizzazione dei precari – a fronte della procedura d’infrazione UE per l’eccessivo ricorso ai contratti a termine. Ma la patologia strutturale perdura. L’esercito dei 250.000 precari non viene sanato poiché il loro status – un docente su quattro è precario – consente un enorme risparmio economico (stipendi estivi non corrisposti e scatti di anzianità non contemplati, per esemplificare).

In ultima analisi, è lampante: il risparmio sull’istruzione si traduce in un risparmio sul futuro.

La sanità a rischio. La penuria di salvatori e l’abbondanza di esteti

Il disfacimento, purtroppo, non si arresta all’istruzione. L’eco delle polemiche sui test d’ingresso per la facoltà di Medicina rivela un idem sentire strutturale. Ragazzi che hanno studiato alacremente si vedono superare dai soliti opportunisti; le foto dei test sui social sono solo alcuni, ineludibili, indizi di irregolarità. La conseguenza è drammatica: stiamo parlando dei futuri professionisti ai quali sarà demandata la cura delle nostre vite.

Il paradosso si fa agghiacciante nell’analisi delle priorità sanitarie. Nei pronto soccorso italiani si registra una penuria funzionale di almeno 3.500 medici, pari al 38% del fabbisogno complessivo. L’emergenza si regge su soluzioni precarie – come i costosi “gettonisti” – e turni scoperti. Le dichiarazioni del parlamentare Andrea Crisanti, che cito esclusivamente in quanto tra le più recenti in ordine di tempo e non per appartenenza partitica, sono esaustive:

«Non è che noi abbiamo pochi medici. Noi non abbiamo radiologi, anestesisti, medici di medicina d’urgenza e patologi. E perché? Perché non li paghiamo. È da vent’anni che gli stipendi dei medici sono fermi».

E mentre i professionisti essenziali scarseggiano, il settore che alimenta l’egocentrismo narcisistico prospera. L’Italia è tra i Paesi leader globali per interventi di chirurgia e medicina estetica, con un incremento complessivo delle procedure che ha toccato il 40% negli ultimi anni: un settore che, evidentemente, non soffre certo l’indigenza economica.

La società, pertanto, non investe sulla sostanza – la salute pubblica e l’emergenza – ma sull’illusione e sulla parvenza, l’estetica individuale. È il trionfo della fenomenologia del superfluo.

A cura di Flavio Belvedere.