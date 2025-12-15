Seduta ad alta tensione oggi in Consiglio comunale. Il gruppo di Forza Italia denuncia presunte violazioni regolamentari e un “comportamento aggressivo da parte di un assessore comunale”.

Manfredonia, 15 dicembre 2025. Momenti di forte tensione si sono registrati oggi durante la seduta del Consiglio comunale, culminati con l’abbandono dell’aula da parte dei consiglieri di Forza Italia. A denunciarlo è il consigliere comunale Ugo Galli, che parla di una gestione dei lavori “contraria alle più elementari regole del confronto democratico”.

Secondo quanto riferito da Galli, nel corso della seduta l’amministrazione guidata dal sindaco La Marca avrebbe proceduto alla decima variazione – ritenuta illegittima – del bilancio di previsione 2025, oltre ad approvare il programma annuale 2026 per il diritto allo studio, atto che, a giudizio dell’opposizione, “suscita forti perplessità”.

La situazione sarebbe ulteriormente degenerata durante la discussione di una undicesima modifica di bilancio. Mentre i consiglieri di Forza Italia stavano illustrando la dichiarazione di voto, l’assessore Schiavone, non relatore del punto all’ordine del giorno, avrebbe interrotto i lavori con toni accesi. “L’assessore ha iniziato a urlare in maniera aggressiva e arbitraria, pretendendo che ci pronunciassimo immediatamente e provocando un disordine caotico in aula”, afferma Galli.

Un comportamento che, secondo l’esponente azzurro, sarebbe in palese violazione del regolamento consiliare, che non consente agli assessori di intervenire se non in qualità di relatori, oltre che “prima ancora dei minimi canoni educativi”.

Nel mirino di Forza Italia finisce anche il presidente del Consiglio comunale, Michele Iacoviello, accusato di aver consentito tali interventi senza richiamare al rispetto delle regole. “Di fronte a comportamenti gravi e inaccettabili, siamo stati costretti ad abbandonare la sala consiliare”, spiega Galli.

Il giudizio politico espresso dall’opposizione è durissimo: “Siamo davanti a un modo di intendere e praticare la politica che evoca metodi dittatoriali e i più beceri angoli del consesso umano”. Una presa di posizione che apre ora un nuovo fronte di scontro politico all’interno dell’assise comunale e che potrebbe avere ulteriori sviluppi nei prossimi giorni.