'Capitanata 2030': CNA Foggia apre il dialogo sul futuro dell’artigianato e delle piccole imprese

Si è svolto a Foggia il primo incontro ufficiale di CNA Foggia con i consiglieri regionali eletti, dedicato a artigianato e sviluppo delle piccole e medie imprese della Capitanata, alla luce della nuova legge regionale di settore. L’iniziativa, parte dell’Assemblea Provinciale “Capitanata 2030”, ha rappresentato un momento di confronto diretto tra istituzioni e mondo produttivo locale.

All’incontro hanno partecipato Grazia Maria Starace, Giulio Scapato e Giannicola De Leonardis, che hanno mostrato apertura e disponibilità verso le esigenze delle piccole imprese artigiane, impegnandosi ad avviare un percorso stabile di dialogo finalizzato a snellire la burocrazia e creare opportunità concrete attraverso bandi, progetti e strumenti di supporto.

Il presidente di CNA Foggia, Antonio Nunziante, ha aperto i lavori con una relazione sul contesto economico e produttivo della provincia, evidenziando come il tessuto imprenditoriale locale, pur in un quadro nazionale complesso, abbia registrato una crescita dello 0,70%, con oltre 23.000 imprese agricole, quasi 16.000 nei servizi, altrettante nel commercio, più di 7.000 nelle costruzioni e quasi 4.000 nella manifattura. Anche la bilancia commerciale provinciale è tornata positiva per circa 8 milioni di euro, e il mercato del lavoro ha mostrato una dinamica moderatamente positiva, con il 64% delle assunzioni nel settore servizi e il 36% nel manifatturiero, per lo più da imprese con meno di 50 dipendenti.

Nonostante questi segnali incoraggianti, Nunziante ha sottolineato le criticità dell’artigianato in Capitanata, con la perdita di circa 3.000 imprese dal 2009 e un settore manifatturiero penalizzato dall’assenza di distretti produttivi strutturati e dalla difficoltà di innovazione, che ha inciso negativamente anche su comparti storici come il mobile di San Severo e il distretto della pietra di Apricena.

Il presidente ha ribadito la necessità di attuare pienamente gli strumenti previsti dalla legge regionale, come la normativa sull’artigianato, le botteghe scuola, i maestri artigiani, le attività storiche e l’istituzione dei CATA, oltre alla predisposizione del Piano Triennale per lo Sviluppo dell’Artigianato e al rafforzamento degli strumenti di agevolazione. Particolare attenzione è stata posta al sostegno di reti e consorzi, alle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA) e alla valorizzazione del comparto agroalimentare tramite politiche turistiche mirate.

Il segretario provinciale Antonio Trombetta ha chiuso i lavori sottolineando l’urgenza di una programmazione precisa e incisiva, sostenuta da incentivi mirati, fiscalità agevolata e percorsi di formazione qualificati, per costruire un futuro solido per le piccole imprese e l’artigianato in Capitanata.

L’assemblea ha segnato così l’avvio di un dialogo strutturato e responsabile tra istituzioni e mondo produttivo sul rilancio del settore e sulle prospettive economiche del territorio.