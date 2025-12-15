Con determinazione dirigenziale del Settore tecnico n. 715 del 04 dicembre 2025 (reg. gen. n. 2671), il Comune di Vieste ha autorizzato un subappalto nell’ambito dei lavori per la costruzione di fabbrica ex novo da adibire a camerate presso la Caserma dei Carabinieri in via Verdi 18.

Il provvedimento ricostruisce il quadro amministrativo: il progetto esecutivo è stato approvato con delibera di Giunta n. 170 del 26.06.2024 per una spesa complessiva di € 755.000,00; l’affidamento dei lavori è stato aggiudicato all’impresa Gervasio Costruzioni S.r.l. con determinazione n. 537 dell’11.09.2025, per un importo di aggiudicazione che comprende lavori e oneri di sicurezza indicati nell’atto.

La richiesta di subappalto è stata presentata dalla ditta aggiudicataria con nota prot. n. 035241 del 28.11.2025, indicando come subappaltatrice l’impresa G.A. Scavi e Demolizioni S.r.l. (sede in Ortanova) per lavori di scavo per un importo complessivo di € 20.000,00 oltre IVA. Il RUP ha richiesto integrazioni documentali (prot. n. 35279 del 28.11.2025) e l’impresa ha trasmesso la documentazione integrativa (prot. n. 35633 del 02.12.2025).

La determina richiama la disciplina applicabile, segnalando che la gara è stata espletata sotto il D.Lgs. 36/2023 e che l’autorizzazione al subappalto avviene con le condizioni e i limiti previsti dall’art. 119. Viene inoltre precisato che l’appaltatore ha rinunciato al pagamento diretto del subappaltatore da parte della stazione appaltante (casistica prevista dalla norma), con conseguente gestione dei pagamenti secondo quanto pattuito tra le imprese.

Nel dispositivo, l’Ente autorizza formalmente l’affidamento in subappalto per i lavori di scavo e dispone gli adempimenti di pubblicazione.