Edizione n° 5916

BALLON D'ESSAI

RIFORMA CALDAIE // Riforma caldaie 2026: stop alle ispezioni in situ per gli impianti domestici sotto i 70 kW
15 Dicembre 2025 - ore  17:43

CALEMBOUR

PIATTO RICCO // Natale 2025: tredicesima più alta, italiani tra regali e risparmio
15 Dicembre 2025 - ore  13:15

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Ciclovia Adriatica Lesina–Manfredonia: la Provincia approva il 3° SAL BIS

CICLOVIA ADRIATICA Ciclovia Adriatica Lesina–Manfredonia: la Provincia approva il 3° SAL BIS

Nuovo avanzamento per l’opera finanziata dal PNRR

Comune di Zapponeta: al via l’affidamento dei servizi tecnici per la nuova Ciclovia Intermodale

Ciclovia - Fonte Immagine non riferita al testo: picenonews24.it

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
15 Dicembre 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

Nuovo passo avanti per la Ciclovia turistica nazionale Adriatica nel tratto di competenza foggiana lungo l’asse Lesina–Manfredonia. Con determinazione del Settore Viabilità e Infrastrutture stradali, la Provincia di Foggia ha approvato il 3° SAL BIS (stato di avanzamento lavori “bis”) dell’intervento inserito nel programma PNRR e finanziato con risorse europee NextGenerationEU.

L’opera rientra nel disegno nazionale delle ciclovie turistiche e, per la parte amministrativa e realizzativa, è strutturata come appalto integrato. Il contratto relativo ai lavori e ai servizi tecnici connessi (progettazione esecutiva e aggiornamento della sicurezza) risulta stipulato il 15 marzo 2024, con aggiudicazione al Raggruppamento temporaneo di imprese composto da Co.Bit. Srl (capogruppo) e Consorzio Stabile Coim (mandante), per un importo indicato negli atti.

Il provvedimento di dicembre 2025 certifica il nuovo avanzamento contabile: il 3° SAL BIS, redatto dal direttore dei lavori, quantifica un ammontare netto lavori di 217.301,31 euro oltre IVA. A valle dell’approvazione, la Provincia dispone il subimpegno della spesa per un importo complessivo di 265.107,60 euro IVA inclusa, con imputazione a capitolo e annualità indicati nell’atto; viene inoltre confermato che il RUP è l’architetto Angelo Iannotta.

La determinazione si colloca in un percorso amministrativo avviato da tempo, che ha visto il progetto transitare attraverso le fasi di rimodulazione del quadro economico e di approvazione dell’esecutivo. Gli atti richiamano l’aggiornamento del Quadro tecnico economico e la presenza della voce collegata al Fondo Opere Indifferibili (FOI), oltre ai passaggi di approvazione del progetto esecutivo.

Il dossier economico complessivo dell’intervento principale riportato nel provvedimento indica un importo pari a 24.349.493,14 euro, con finanziamenti riconducibili a più canali: risorse del DM 517/2018, fondi PNRR (Decreto interministeriale n. 4/2022 e relativo addendum) e quota FOI (DM 11 luglio 2023 n. 175).

Non è un dettaglio marginale: l’architettura finanziaria e la progressione dei SAL fotografano, di fatto, l’avanzamento di un’infrastruttura pensata per connettere mobilità dolce e attrattività turistica lungo un asse strategico del territorio. In questo quadro, l’approvazione di un SAL BIS serve a tenere allineati contabilità, coperture e pagamenti, proseguendo con gli adempimenti di competenza e con gli obblighi di pubblicazione in Amministrazione trasparente previsti per gli atti di gara e contratto.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“La vita è preziosa solo perché ha una fine. Voi mortali non sapete quanto siete fortunati.” Rick Riordan

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO