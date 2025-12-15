Nuovo passo avanti per la Ciclovia turistica nazionale Adriatica nel tratto di competenza foggiana lungo l’asse Lesina–Manfredonia. Con determinazione del Settore Viabilità e Infrastrutture stradali, la Provincia di Foggia ha approvato il 3° SAL BIS (stato di avanzamento lavori “bis”) dell’intervento inserito nel programma PNRR e finanziato con risorse europee NextGenerationEU.

L’opera rientra nel disegno nazionale delle ciclovie turistiche e, per la parte amministrativa e realizzativa, è strutturata come appalto integrato. Il contratto relativo ai lavori e ai servizi tecnici connessi (progettazione esecutiva e aggiornamento della sicurezza) risulta stipulato il 15 marzo 2024, con aggiudicazione al Raggruppamento temporaneo di imprese composto da Co.Bit. Srl (capogruppo) e Consorzio Stabile Coim (mandante), per un importo indicato negli atti.

Il provvedimento di dicembre 2025 certifica il nuovo avanzamento contabile: il 3° SAL BIS, redatto dal direttore dei lavori, quantifica un ammontare netto lavori di 217.301,31 euro oltre IVA. A valle dell’approvazione, la Provincia dispone il subimpegno della spesa per un importo complessivo di 265.107,60 euro IVA inclusa, con imputazione a capitolo e annualità indicati nell’atto; viene inoltre confermato che il RUP è l’architetto Angelo Iannotta.

La determinazione si colloca in un percorso amministrativo avviato da tempo, che ha visto il progetto transitare attraverso le fasi di rimodulazione del quadro economico e di approvazione dell’esecutivo. Gli atti richiamano l’aggiornamento del Quadro tecnico economico e la presenza della voce collegata al Fondo Opere Indifferibili (FOI), oltre ai passaggi di approvazione del progetto esecutivo.

Il dossier economico complessivo dell’intervento principale riportato nel provvedimento indica un importo pari a 24.349.493,14 euro, con finanziamenti riconducibili a più canali: risorse del DM 517/2018, fondi PNRR (Decreto interministeriale n. 4/2022 e relativo addendum) e quota FOI (DM 11 luglio 2023 n. 175).

Non è un dettaglio marginale: l’architettura finanziaria e la progressione dei SAL fotografano, di fatto, l’avanzamento di un’infrastruttura pensata per connettere mobilità dolce e attrattività turistica lungo un asse strategico del territorio. In questo quadro, l’approvazione di un SAL BIS serve a tenere allineati contabilità, coperture e pagamenti, proseguendo con gli adempimenti di competenza e con gli obblighi di pubblicazione in Amministrazione trasparente previsti per gli atti di gara e contratto.