Ecco il saluto di Natale del Cant'Assori

Il 20 dicembre, alle ore 19:30, l’Aula Magna dell’Università di Foggia ospiterà “Il Saluto di Natale del Cant’Assori”, uno spettacolo unico e profondamente inclusivo che unisce musica, arte, emozione e solidarietà.

L’evento, ideato da ASSORI, La Fabbrica dei Sogni e I Di… Versi in Musica, nasce con l’obiettivo di regalare alla città un momento di festa e condivisione, valorizzando il grande patrimonio umano e sociale dei ragazzi del Cant’Assori, delle loro famiglie e degli artisti coinvolti nella serata.

A condurre l’evento saranno il giornalista televisivo Francesco Molinaro e Maria Elena Mastrangelo di ASSORI, che guideranno il pubblico attraverso un percorso fatto di performance artistiche, testimonianze, musica e suggestive atmosfere natalizie, capaci di coinvolgere ed emozionare tutti.

La manifestazione è promossa dalla Fondazione Marco Mastrangelo ETS e dall’APS Insieme.Mai Soli, con il sostegno della Regione Puglia e del Comune di Foggia.

Inclusione al centro: “Insieme.Mai Soli”

Durante la serata interverrà Anna Nuzziello, presidente dell’associazione Insieme.Mai Soli, realtà impegnata quotidianamente nella tutela delle persone fragili e nel sostegno alle famiglie che vivono situazioni di disagio sociale.

L’associazione opera come rete di rappresentanza attiva, dialogando con istituzioni locali, nazionali e internazionali, con l’obiettivo di: ascoltare e monitorare il reale disagio sociale; proporre interventi mirati; offrire supporto e linee guida alle famiglie; migliorare la qualità della vita delle persone più vulnerabili.

Il Saluto di Natale è anche questo: una festa condivisa, un abbraccio collettivo, un momento in cui la comunità si ritrova attorno al valore dell’inclusione.

In apertura si assisterà a un musical ispirato ai valori universali della luce, della speranza e della condivisione.

“Quando arriva la luce, illumina il mondo” è il claim dello spettacolo, con la regia di Filomena Abruzzese e Antoine Luisini.

Sul palco saliranno i ragazzi del Cant’Assori, protagonisti assoluti, affiancati da ballerini, musicisti, performer e ospiti, tra cui la Campagna Band, le Dame Luminose e il Coro Schola Cantorum di Francavilla.

A dare voce e corpo alle performance saranno, tra gli altri, Shirina Spagnoli, Maria Pia Mastracchio, Marco Mastrangelo, Vincenzo Schiavone, Antonella Ferrazzano, Daria Buttino, Luigi Lantinia, Morena Strizzi, Alessio Altieri, Martina Sassani, Paola Giorgetta, Michele Dell’Oglio e Dario D’Onofrio: un progetto corale che, attraverso l’arte, racconta la forza, la creatività e il valore dell’inclusione autentica, da sempre promossa da Costanzo Mastrangelo, presidente di ASSORI ETS.

Una serata aperta alla città

L’ingresso è gratuito.

La partecipazione del pubblico rappresenta un elemento fondamentale: ogni presenza contribuirà a rafforzare un progetto che continua a incidere positivamente sulla vita di molte persone, nel segno dell’arte, dell’amore e dell’inclusione.