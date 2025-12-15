La rielaborazione dei dati su scala nazionale conferma che in Puglia, Campania, Lazio, Sicilia e Lombardia si concentra il 78% dei furti di autovetture. L’Italia è “leader” incontrastata nel Vecchio Continente. Tra i territori più colpiti dal preoccupante fenomeno, il primo posto spetta alla provincia di Barletta-Andria-Trani, seguita a ruota da Napoli. In forte escalation la “Città del Tavoliere”: Foggia balza al terzo posto. In arrivo pene più severe.

di Giuseppe Zingarelli

Preoccupa in Italia l’aumento dei furti d’auto. In ulteriore espansione, il fenomeno sembra non risparmiare alcuna zona del territorio nazionale. La rielaborazione dei dati effettuata dal Sole 24 Ore conferma che, rispetto al 2024, nel 2025 l’incidenza dei furti su tutto il territorio dello Stivale è aumentata di oltre il 4%, con circa 136.300 veicoli sottratti ai legittimi proprietari.

L’impegno delle Forze dell’Ordine per contrastare uno dei fenomeni endemici del Paese è significativo e si concentra su prevenzione, pattugliamenti e controlli mirati, attività repressive, indagini e smantellamento di reti e organizzazioni criminali, utilizzo di tecnologie avanzate, sistemi di tracciamento e videosorveglianza, nonché sull’indispensabile collaborazione dei cittadini.

Nonostante l’organizzazione e le strategie operative messe in campo dalle Forze di Pubblica Sicurezza, il fenomeno resta complesso e difficile da arginare, soprattutto nelle aree ad alto rischio del Mezzogiorno e di alcune zone del Nord Italia, dove i ladri prediligono modelli specifici con l’obiettivo di ricettare singole parti o veicoli interi, incidendo anche sulle strategie di sicurezza e sulla copertura assicurativa.

In riferimento all’ulteriore aggravarsi di questa spinosa problematica, che per chi subisce il furto della propria vettura genera un forte senso di insicurezza, vulnerabilità e turbamento, è stata stilata una classifica delle auto più ambite dai ladri. Tra i modelli più appetibili figurano, al primo posto, la Fiat Panda e, al secondo, la Fiat 500. Veicoli che, una volta rubati, vengono spesso rapidamente “cannibalizzati”, smontati e destinati al mercato nero dei ricambi in Europa dell’Est, Nord Africa e Medio Oriente.

In sensibile aumento anche i furti di veicoli commerciali e SUV. La redditività criminale legata a queste attività è elevata, soprattutto grazie al commercio illecito dei pezzi di ricambio. Gli strumenti elettronici di ultima generazione agevolano il furto delle auto moderne, sempre più ipertecnologiche. I veicoli rubati vengono inoltre spesso utilizzati dagli stessi ladri per la commissione di altri reati, come furti, rapine e sequestri.

Non sono rari i casi in cui auto e furgoni vengono sottratti e utilizzati esclusivamente come “arieti” per assaltare e sfondare le saracinesche di esercizi commerciali. Di recente, la discussione sul delicato tema del trafugamento di autovetture è approdata anche in Parlamento. Un nuovo disegno di legge potrebbe inasprire le pene e prevedere la confisca di un maggior numero di beni ai ricettatori: da due a sei anni di reclusione, con confisca patrimoniale ed eliminazione delle attenuanti.

Il Ddl, attualmente all’esame del Senato, mira a velocizzare i tempi di approvazione e a contrastare con maggiore rigore l’azione delle organizzazioni criminali dedite ai furti d’auto. Sul dilagare del fenomeno, cui spesso si accompagna un elevato tasso di mancato ritrovamento dei veicoli rubati — solo uno su tre viene recuperato — si sono espressi anche rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri impegnati, insieme alle forze di Polizia, nella lotta contro questa persistente “piaga” sociale.

Tra questi, l’ex comandante provinciale dei Carabinieri di Foggia, colonnello Michele Miulli, per tre anni alla guida del comando del capoluogo daunio, sostituito lo scorso settembre dal colonnello Giovanni Capone, salentino ed ex comandante del GIS (Gruppo di Intervento Speciale), unità d’élite dell’Arma istituita per la lotta al terrorismo e la gestione di situazioni ad alto rischio.

Nel giugno scorso, il colonnello Miulli — oggi impegnato in un incarico di maggiore prestigio — aveva confermato un aumento di circa il 20% dei furti d’auto nel territorio foggiano:

«Abbiamo raccolto numeri importanti sul fronte del contrasto al fenomeno, ma siamo consapevoli che dobbiamo fare di più. Sono in corso attività investigative e siamo fiduciosi di poter ottenere risultati ancora più soddisfacenti. I Carabinieri invitano i cittadini a starci vicini e ad avere fiducia in noi. Chiediamo alle persone di rivolgersi alle Forze dell’Ordine per esprimere problemi, dubbi e preoccupazioni, perché abbiamo bisogno di accompagnarle nel riscatto collettivo di questa terra».

Sul fronte del contrasto alla criminalità organizzata, la cosiddetta “Quarta Mafia” operante in Capitanata, il colonnello Miulli aveva inoltre sottolineato il raggiungimento di risultati incoraggianti:

«Rispetto a tre anni fa, quando mi sono insediato, siamo giunti a un buon punto. I collaboratori di giustizia sono aumentati di dieci unità, segno che il lavoro svolto ha prodotto effetti. Tuttavia, è necessario continuare l’azione di contrasto, in sinergia con le altre forze di Polizia e sotto il coordinamento dell’autorità giudiziaria».

Le attività del Comando Provinciale dei Carabinieri di Foggia hanno prodotto, nell’ultimo anno, circa 900 arresti e oltre 3.800 denunce, mentre la sicurezza sul territorio è stata garantita da circa 64.000 pattuglie impiegate nei servizi di pronto intervento.

«Tutto questo — ribadì il colonnello Miulli — dimostra quanto sia profondo e concreto l’impegno dell’Arma nel contrasto alle diverse forme di illegalità che minacciano l’intero territorio provinciale. Sarebbe però un errore pensare che l’azione delle Forze dell’Ordine, da sola, possa garantire un cambiamento duraturo. I risultati operativi, per quanto rilevanti, non bastano. Serve un impegno collettivo: ogni cittadino deve fare la propria parte, denunciando, rompendo il muro dell’omertà e scegliendo ogni giorno da che parte stare».

Anche l’attuale comandante provinciale, colonnello Giovanni Capone, ha ribadito l’importanza della collaborazione civica: «Il fenomeno dei furti di autovetture ha registrato negli ultimi mesi una recrudescenza, in controtendenza rispetto ad altri reati. L’Arma dei Carabinieri continuerà a garantire, insieme alle forze di Polizia, il massimo impegno nel contrasto ai furti di veicoli e al mercato illecito della ricambistica».

«Lo sforzo profuso — ha aggiunto — si è recentemente concretizzato nell’operazione condotta dai Carabinieri della Compagnia di San Severo, in collaborazione con quelli di Termoli, che ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 20 indagati, accusati a vario titolo di ricettazione e riciclaggio. Fondamentale resta la collaborazione dei cittadini: grazie a tempestive segnalazioni al numero di emergenza 112, i Carabinieri della Compagnia di Cerignola sono riusciti a sventare il furto di un’auto di grossa cilindrata. La rapidità delle chiamate può essere decisiva».

Scorrendo la classifica delle città più colpite dai furti d’auto, dopo Foggia, al quarto posto si colloca Palermo, seguita da Catania, Bari, Caserta, Roma, Salerno e Brindisi.