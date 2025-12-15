E' “Emergenza Freddo” a Foggia: accoglienza, ronde e una rete di solidarietà che cresce (FOTO VIDEO) MAIZZI

FOGGIA – Scatterà da domani, martedì 16 dicembre, il Piano Emergenza Freddo 2025 promosso dall’Ambito Territoriale Sociale di Foggia per fronteggiare l’emergenza legata alle basse temperature e tutelare le persone senza dimora. Il programma, attivato attraverso il servizio di Pronto Intervento Sociale (PIS), prevede un rafforzamento significativo degli interventi di assistenza immediata e di inclusione sociale, grazie alla collaborazione con numerose realtà del volontariato cittadino.

L’iniziativa nasce in risposta all’aumento delle condizioni di vulnerabilità che caratterizzano la stagione invernale, quando il freddo intenso espone le persone in grave marginalità sociale a rischi sanitari come ipotermia e infezioni respiratorie. Il Piano si inserisce in una strategia più ampia e strutturata, finalizzata non solo all’emergenza, ma anche alla presa in carico e all’accompagnamento sociale dei beneficiari.

Cuore operativo del Piano sarà l’unità mobile del Pronto Intervento Sociale che, con il supporto dei volontari dell’associazione Prima Vela Foggia, provvederà alla distribuzione di kit antifreddo contenenti giubbotti termici, coperte isotermiche, guanti, cappelli e altri beni di prima necessità. Gli interventi si concentreranno nelle aree maggiormente frequentate dalle persone senza dimora, come la stazione ferroviaria, i parchi cittadini e le zone più periferiche e isolate.

È previsto anche un aumento dei posti letto disponibili per l’accoglienza notturna. La struttura Casa di Marian e Giovanna metterà a disposizione 11 posti letto più 2 aggiuntivi per uomini, mentre Casa di Abraham e Sarah garantirà 5 posti letto più 1 per donne. A questi si aggiunge la disponibilità della Casa di Accoglienza Padre Agostino Castrillo, attivata grazie alla collaborazione con la parrocchia Gesù e Maria e con il parroco padre Roberto Nesta.

Mensa sociale, docce e punti caldi

A partire dalle ore 20, presso la Casa di Marian e Giovanna, sarà attiva una mensa sociale destinata a chi non intende usufruire dell’accoglienza notturna. Parallelamente, l’unità mobile del PIS continuerà la distribuzione di pasti caldi in diversi punti della città.

Resta operativo anche il servizio docce gratuite, realizzato in collaborazione con la parrocchia San Pio X, disponibile tre mattine a settimana. Inoltre, saranno attivi sette giorni su sette i punti caldi diurni presso i tre sportelli PIS di Viale Candelaro, Via Petrone e Via Montegrappa, dove sarà possibile ripararsi dal freddo, usufruire dei servizi igienici, ricaricare i dispositivi elettronici e consumare bevande calde.

Grazie al contributo dell’associazione Fratelli della Stazione, sarà intensificata anche la distribuzione di bevande calde nei luoghi di maggiore aggregazione, in particolare presso la stazione ferroviaria.

«Una rete virtuosa a sostegno delle persone più fragili – ha dichiarato la sindaca Maria Aida Episcopo – che punta a limitare i disagi della stagione invernale e a portare calore, anche umano, in esistenze segnate dalla solitudine, ma non dall’indifferenza». Sulla stessa linea l’assessora al Welfare Simona Mendolicchio, che ha sottolineato come il Piano non si limiti all’emergenza, ma miri a rafforzare i percorsi di inclusione sociale attraverso una sinergia stabile tra istituzioni e terzo settore.

L’Ambito Territoriale Sociale invita infine la cittadinanza a sostenere l’iniziativa attraverso donazioni di beni di prima necessità e attività di volontariato. Per informazioni è possibile contattare il Pronto Intervento Sociale tramite gli sportelli cittadini o il numero verde dedicato.