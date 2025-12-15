Foggia di Barilari in ripresa. Allo Zaccheria i rossoneri superano 2-1 il Monopoli, centrando il terzo risultato utile consecutivo.
Nel primo tempo, rete di D’Amico. Pari degli ospiti all’11’: Fall, lasciato colpevolmente libero in area, colpisce di testa e riporta il match in equilibrio.
Al 19’ l’episodio decisivo: Winkelmann trova il gol del nuovo vantaggio. Una rete forse fortunosa, ma dal peso specifico enorme, che fa esplodere lo Zaccheria.
Con questo successo il Foggia aggancia la Cavese in classifica e guarda con maggiore fiducia al prosieguo del campionato.
