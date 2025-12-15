Edizione n° 5916

BALLON D'ESSAI

RIFORMA CALDAIE // Riforma caldaie 2026: stop alle ispezioni in situ per gli impianti domestici sotto i 70 kW
15 Dicembre 2025 - ore  17:43

CALEMBOUR

PIATTO RICCO // Natale 2025: tredicesima più alta, italiani tra regali e risparmio
15 Dicembre 2025 - ore  13:15

Foggia grinta e cuore: superato il Monopoli allo ZAC (FOTO)

WINKELMANN TOP Foggia grinta e cuore: superato il Monopoli allo ZAC (FOTO)

Al 19’ l'episodio decisivo: Winkelmann trova il gol del nuovo vantaggio. Una rete forse fortunosa, ma dal peso specifico enorme, che fa esplodere lo Zaccheria.

FOGGIA MONOPOLI - PH ENZO MAIZZI

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
15 Dicembre 2025
Cronaca // Foggia //

Foggia di Barilari in ripresa. Allo Zaccheria i rossoneri superano 2-1 il Monopoli, centrando il terzo risultato utile consecutivo.

Nel primo tempo, rete di D’Amico. Pari degli ospiti all’11’: Fall, lasciato colpevolmente libero in area, colpisce di testa e riporta il match in equilibrio.

Al 19’ l’episodio decisivo: Winkelmann trova il gol del nuovo vantaggio. Una rete forse fortunosa, ma dal peso specifico enorme, che fa esplodere lo Zaccheria.

Con questo successo il Foggia aggancia la Cavese in classifica e guarda con maggiore fiducia al prosieguo del campionato.

FOTOGALLERY ENZO MAIZZI

FOTOGALLERY FINE MATCH, ENZO MAIZZI

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

LASCIA UN COMMENTO