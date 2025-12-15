Foggia, lupo selvatico rinchiuso in una gabbia scoperto durante blitz antidroga

FOGGIA – Un esemplare di lupo selvatico è stato trovato rinchiuso in una gabbia nelle campagne alla periferia di Foggia durante una vasta operazione dei carabinieri contro il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Il ritrovamento è avvenuto questa mattina nel corso dell’esecuzione di ordinanze di custodia cautelare che hanno portato all’arresto di 24 persone, ritenute coinvolte in una rete organizzata dedita al narcotraffico.

L’animale, un lupo appenninico, era detenuto illegalmente all’interno di una struttura improvvisata e apparterrebbe, secondo quanto emerso dai primi accertamenti, a uno dei soggetti arrestati. La presenza del lupo in cattività ha immediatamente fatto scattare l’intervento dei carabinieri forestali del Nipaaf – il Nucleo investigativo di polizia ambientale, agroalimentare e forestale – affiancati dai medici veterinari dell’Asl di Foggia.

Le autorità stanno verificando le condizioni sanitarie dell’animale, che appariva in stato di stress e sottoposto a una detenzione incompatibile con la sua natura selvatica. Dopo i primi controlli, il lupo verrà trasferito in un centro specializzato per il recupero della fauna selvatica, dove sarà sottoposto alle cure necessarie e inserito in un percorso di riabilitazione finalizzato, se possibile, alla reintroduzione in natura.

Il ritrovamento del lupo rappresenta un ulteriore e inquietante risvolto dell’indagine, che ha già fatto emergere un quadro complesso di attività illecite. L’operazione, coordinata dall’autorità giudiziaria, ha interessato diverse aree della provincia di Foggia e ha permesso di smantellare un’organizzazione ritenuta responsabile della gestione di un articolato sistema di approvvigionamento e distribuzione di droga.

Secondo quanto riferito dagli investigatori, nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati stupefacenti, denaro contante e materiale ritenuto utile alle attività di spaccio. La scoperta del lupo in cattività apre ora un ulteriore filone di accertamenti, legato ai reati ambientali e alla tutela della fauna protetta. Il lupo, infatti, è una specie particolarmente tutelata dalla normativa nazionale e comunitaria, e la sua cattura e detenzione costituiscono un reato grave.

I carabinieri forestali stanno approfondendo le modalità con cui l’animale sarebbe stato catturato e detenuto, nonché eventuali collegamenti con traffici illegali di fauna selvatica. Non si esclude che il lupo potesse essere utilizzato come simbolo di potere o come deterrente, ma ogni ipotesi è al vaglio degli inquirenti.

L’episodio riaccende l’attenzione sul tema della tutela degli animali selvatici e sulla necessità di un controllo sempre più capillare del territorio, soprattutto nelle aree rurali. Le istituzioni ribadiscono l’importanza della collaborazione tra forze dell’ordine, servizi veterinari e strutture specializzate per garantire la salvaguardia della biodiversità e il rispetto della legalità.

L’operazione odierna conferma come le indagini sul narcotraffico possano far emergere contesti di illegalità più ampi, in cui si intrecciano criminalità organizzata, reati ambientali e violazioni dei diritti degli animali.

Fonte: ANSA Puglia