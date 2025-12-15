Edizione n° 5916

Home // Cronaca // Foggia, Street Control: proseguono i controlli sulle soste irregolari in città

CONTROLLI Foggia, Street Control: proseguono i controlli sulle soste irregolari in città

La Polizia Locale utilizzerà la strumentazione elettronica Street Control per monitorare le aree urbane più frequentate

Foggia, Street Control: proseguono i controlli sulle soste irregolari in città

Foggia, Street Control - ph Comune di Foggia

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
15 Dicembre 2025
Cronaca // Foggia //

Proseguono i controlli delle soste irregolari da parte della Polizia Locale, che anche questa settimana utilizzerà la strumentazione elettronica Street Control per monitorare le aree urbane più frequentate.

Programma dei controlli:

  • Martedì 16 dicembre, dalle 8 alle 14: Corso Garibaldi, Corso Roma, Corso P. Giannone e Via della Repubblica a partire dall’intersezione con Via Arpi.
  • Mercoledì 17 dicembre, dalle 15 alle 21: area pedonale compresa tra Via Duomo e Via Arpi, Viale XXIV Maggio, Via della Repubblica, Corso Roma, Corso P. Giannone, Via G. Matteotti e Viale Manfredi.
  • Giovedì 18 dicembre, dalle 8 alle 14: Corso Garibaldi, Via Martire, Corso Roma, Corso P. Giannone e Via della Repubblica a partire dall’intersezione con Via Arpi.

La Polizia Locale invita i cittadini a prestare attenzione alle zone di controllo per evitare sanzioni e garantire il rispetto della normativa sulle soste.

