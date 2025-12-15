Proseguono i controlli delle soste irregolari da parte della Polizia Locale, che anche questa settimana utilizzerà la strumentazione elettronica Street Control per monitorare le aree urbane più frequentate.
Programma dei controlli:
- Martedì 16 dicembre, dalle 8 alle 14: Corso Garibaldi, Corso Roma, Corso P. Giannone e Via della Repubblica a partire dall’intersezione con Via Arpi.
- Mercoledì 17 dicembre, dalle 15 alle 21: area pedonale compresa tra Via Duomo e Via Arpi, Viale XXIV Maggio, Via della Repubblica, Corso Roma, Corso P. Giannone, Via G. Matteotti e Viale Manfredi.
- Giovedì 18 dicembre, dalle 8 alle 14: Corso Garibaldi, Via Martire, Corso Roma, Corso P. Giannone e Via della Repubblica a partire dall’intersezione con Via Arpi.
La Polizia Locale invita i cittadini a prestare attenzione alle zone di controllo per evitare sanzioni e garantire il rispetto della normativa sulle soste.