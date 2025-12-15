Edizione n° 5915

BALLON D'ESSAI

SANITA' // Ospedali ASL Bari al livello 3 HIMSS EMRAM: la sanità diventa sempre più digitale
15 Dicembre 2025 - ore  09:53

CALEMBOUR

FRODE // BAT, smantellata frode fiscale da oltre 45 milioni di euro: sequestrate 37 società
15 Dicembre 2025 - ore  09:31

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Gospel Italian Singers: il ‘Christmas Tour 2025-2026’ arriva a Lucera

GOSPEL Gospel Italian Singers: il ‘Christmas Tour 2025-2026’ arriva a Lucera

Formazione diretta dal Maestro Francesco Finizio composta da tredici elementi tra voci, musicisti e due ospiti internazionali: Ruth Whyte e Prince Aka

Gospel Italian Singers: il 'Christmas Tour 2025-2026' arriva a Lucera

Gospel Italian Singers

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
15 Dicembre 2025
Cronaca // Cultura //

Ritmo, emozione e impegno sociale caratterizzano il “Gospel Show – The Christmas Tour 2025-2026” dei Gospel Italian Singers, formazione diretta dal Maestro Francesco Finizio composta da tredici elementi tra voci, musicisti e due ospiti internazionali: Ruth Whyte e Prince Aka, che arricchiscono ogni performance con intensità e carisma.

Il tour, che conta oltre 40 date in circa un mese, unisce spiritualità afroamericana e sonorità contemporanee, portando messaggi di pace, gioia e condivisione in teatri, piazze, chiese, carceri e scuole. In particolare, l’attenzione al sociale si manifesta con concerti all’Istituto Comprensivo Manzoni-Radice di Lucera, coinvolgendo studenti e famiglie, e al Carcere di Lucera il 15 dicembre, oltre che al Policlinico Riuniti di Foggia il 23 dicembre. Parte del ricavato della vendita del CD del gruppo sarà devoluta alla cooperativa sociale Paidos, impegnata nella tutela dei minori.

Un momento speciale del tour è la registrazione dello spettacolo “Pace sulla Terra, Musica nel Cuore”, svoltosi il 4 dicembre al Teatro Curci di Barletta, che sarà trasmesso in prima serata su RAI2 il 26 dicembre. Sul palco, insieme ai Gospel Italian Singers, si esibiranno Raphael Gualazzi, Simona Molinari, Tony Bungaro, Salvina Maesano, Marco Zurzolo, Pasquale Cirilli e un’orchestra di trenta elementi diretta da Francesco Finizio.

Il tour, partito il 29 novembre da Atrani (SA), ha già toccato numerose località italiane, inclusi i borghi della Capitanata. In provincia di Foggia, le date di dicembre prevedono San Giovanni Rotondo (13), Peschici (14), Cerignola (18), Apricena (19), Lesina (22 pomeriggio), Monte Sant’Angelo (22 sera), Borgo Incoronata Foggia (24 mattina), Roseto Valfortore (25 pomeriggio) e San Severo (26 sera). Tra le date extra-regione si segnalano concerti a Campobasso, Caserta, Cosenza, Reggio Calabria, Potenza, Matera, Napoli, Raiano, Cerveteri, Castel Madama, Martina Franca.

I Gospel Italian Singers rappresentano una produzione di punta dell’Associazione Strumenti e Figure di Lucera, sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Regione Puglia e da Puglia Culture, confermandosi come una delle esperienze musicali natalizie più coinvolgenti d’Italia.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“La vita è preziosa solo perché ha una fine. Voi mortali non sapete quanto siete fortunati.” Rick Riordan

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO