Gospel Italian Singers: il 'Christmas Tour 2025-2026' arriva a Lucera

Ritmo, emozione e impegno sociale caratterizzano il “Gospel Show – The Christmas Tour 2025-2026” dei Gospel Italian Singers, formazione diretta dal Maestro Francesco Finizio composta da tredici elementi tra voci, musicisti e due ospiti internazionali: Ruth Whyte e Prince Aka, che arricchiscono ogni performance con intensità e carisma.

Il tour, che conta oltre 40 date in circa un mese, unisce spiritualità afroamericana e sonorità contemporanee, portando messaggi di pace, gioia e condivisione in teatri, piazze, chiese, carceri e scuole. In particolare, l’attenzione al sociale si manifesta con concerti all’Istituto Comprensivo Manzoni-Radice di Lucera, coinvolgendo studenti e famiglie, e al Carcere di Lucera il 15 dicembre, oltre che al Policlinico Riuniti di Foggia il 23 dicembre. Parte del ricavato della vendita del CD del gruppo sarà devoluta alla cooperativa sociale Paidos, impegnata nella tutela dei minori.

Un momento speciale del tour è la registrazione dello spettacolo “Pace sulla Terra, Musica nel Cuore”, svoltosi il 4 dicembre al Teatro Curci di Barletta, che sarà trasmesso in prima serata su RAI2 il 26 dicembre. Sul palco, insieme ai Gospel Italian Singers, si esibiranno Raphael Gualazzi, Simona Molinari, Tony Bungaro, Salvina Maesano, Marco Zurzolo, Pasquale Cirilli e un’orchestra di trenta elementi diretta da Francesco Finizio.

Il tour, partito il 29 novembre da Atrani (SA), ha già toccato numerose località italiane, inclusi i borghi della Capitanata. In provincia di Foggia, le date di dicembre prevedono San Giovanni Rotondo (13), Peschici (14), Cerignola (18), Apricena (19), Lesina (22 pomeriggio), Monte Sant’Angelo (22 sera), Borgo Incoronata Foggia (24 mattina), Roseto Valfortore (25 pomeriggio) e San Severo (26 sera). Tra le date extra-regione si segnalano concerti a Campobasso, Caserta, Cosenza, Reggio Calabria, Potenza, Matera, Napoli, Raiano, Cerveteri, Castel Madama, Martina Franca.

I Gospel Italian Singers rappresentano una produzione di punta dell’Associazione Strumenti e Figure di Lucera, sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Regione Puglia e da Puglia Culture, confermandosi come una delle esperienze musicali natalizie più coinvolgenti d’Italia.