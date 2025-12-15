La città ha risposto con entusiasmo e partecipazione a un evento – promosso dal Centro Sportivo Casanova e patrocinato dal Comune di Lucera – che ha saputo unire divertimento, spettacolo e solidarietà, confermando ancora una volta la forza di un format che da dieci anni porta in pista maestri di danza e ginnastica insieme alle “Stelle” del territorio. La serata, aperta dalla preghiera per la pace composta e recitata da don Rocco Coppolella, parroco di San Pio X, distribuita a tutto il pubblico come segno di condivisione, ha visto alternarsi esibizioni spettacolari che hanno toccato diverse discipline: dalla danza classica e moderna alla ginnastica ritmica e artistica, fino alla grande novità della danza aerea con tessuto, eseguita dalla Stella Isabella Grasso, che ha regalato momenti di suggestione e stupore.

“Non ci aspettavamo una presenza così massiccia di pubblico; siamo orgogliosi della nostra città”, ha dichiarato felice Raffaele Ferrante, direttore artistico del settore ballo, a cui hanno fatto eco le parole del direttore artistico della manifestazione, Carlo Ventola: “Anche questa volta Telethon riceverà una cifra consistente. Il nostro format si conferma vincente, lungo ma emozionante”.

Le squadre in gara hanno visto protagonisti, per la Rossa, Fabiola D’Aries con Claudio Russo, Giuseppe Schiavone con Sara Di Pasqua, Arturo Monaco con Elena Ciavotta e Roberta Chiarella, Alba Capobianco con Sara Diurno, Gianni Frezza con Daniela Bognani e Isabella Grasso con Elisabetta De Mattia; per la Bianca, Simona Calabria con Ester Casciano, Milena Scrocco con Linda Rinaldi, Elisa De Maso con Giacomo Siesto, Gianni Liscio con Michela Lo Storto, Michele Notarstefano con Maria Pia Imperatore e Michele Bevilacqua con Francesca Pilla.

Non sono mancati i contenuti tematici. La coppia formata da Gianni Frezza con la maestra Daniela Bognani ha affrontato il tema della depressione con un ballo intenso sulle note di un brano scritto dalla stessa Stella, mentre le studentesse degli istituti superiori, guidate dai maestri Maria Simona Gentile e Raffaele Ferrante, hanno portato in scena un’esibizione dal forte valore simbolico: tutte con una maschera bianca sul volto, anonime, per rappresentare l’identità violata in rete. Al termine hanno mostrato uno striscione con la scritta “La mia identità non si tocca”, un messaggio potente che ha colpito il pubblico e ha dato voce a una sensibilità giovanile attenta e consapevole.

Maria Simona Gentile, coordinatrice del progetto con le scuole, ha aggiunto: “Quest’anno più che mai le ragazze sono state entusiaste, coinvolgendo al massimo tutte le classi e gli istituti. Ho voluto dare un tema all’esibizione: l’identità digitale, spesso violata e usata per fini orrendi. È un messaggio importante, soprattutto per le donne. Spero che arrivi forte e che sensibilizzi quante più persone possibile”.

A condurre con vivacità la serata sono stati gli attori Davide Ventola e Marco Barbaro.

La giuria, formata da Mario Forte, Ludovica Casciano, Valeria Chiarella, Cinzia Giuliano e presieduta dal notaio Anna Maria Lembo, si è espressa sulle esibizioni, ma è stato il pubblico a decretare la vittoria finale della Squadra Rossa, che ha superato la Bianca, che a sua volta aveva vinto la sfida social, in una gara avvincente. Un riconoscimento speciale, un dono della Gioielleria Stella di Lucera, è stato assegnato alla Stella Giuseppe Schiavone per la capacità di coinvolgere le persone a partecipare alla manifestazione, e a Carolina Totaro, in rappresentanza delle studentesse.

Ad arricchire lo show sono state le esibizioni del Gruppo Sbandieratori e Musici “Città di Lucera” e delle scuole di ballo e associazioni sportive Ginnastica Ritmica Luceria, Danzarte, Ginnastica Artistica Lucera, Lucy Dance, ADM Accademia del Musical Opera San Giuseppe e Ballet School e la performance del gruppo Ricchi e Poveri Tribute.

A supportare l’iniziativa sono numerose realtà cittadine, scuole di danza e associazioni sportive, tra cui, Aido, Palestra Energy, Convitto Nazionale “Ruggiero Bonghi”, Circolo Unione, Servizio emergenza radio – Radio club “Cavalli”, Colorificio Meridionale, Terra Nostra, This is Art, Gioielleria Stella, Unitre, L’altro mio figlio onlus, Avis, Oleificio Olì, Miky Sport e Aps Noi Noi, a cui si aggiungono i “grandi sostenitori”, aziende e privati che forniscono il loro contributo economico.