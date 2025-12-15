La Piadineria arriva al GrandApulia di Borgo Incoronata. Strabiliante bontà

La Piadineria accelera il suo sviluppo in Puglia. Dal 2024 a oggi, la più grande catena italiana del fast casual food ha inaugurato 5 ristoranti ad Andria, Bari, Brindisi, Mesagne e Taranto. Proprio ieri ha aperto al centro commerciale GrandApulia, in provincia di Foggia.

Con questa apertura, La Piadineria raggiunge quota 8 punti in regione e conferma il ruolo strategico del territorio, dove vengono impiegate circa 55 persone.

“Siamo molto felici di portare La Piadineria al GrandApulia, un centro commerciale che rappresenta un punto di riferimento per tutto il territorio foggiano. – afferma l’azienda – Si tratta di una location strategica per la sua ampiezza, l’offerta commerciale completa e l’attrattività garantita anche dal cinema. È un luogo di incontro, ideale per accogliere chi vuole concedersi una pausa durante una giornata di shopping o per chi cerca una cena veloce e gustosa prima o dopo un film. La Piadineria vuole essere parte di questi momenti quotidiani, offrendo qualità, freschezza e un’esperienza immediata e informale.”

Nel ristorante di Borgo Incoronata, così come negli altri locali della catena distribuiti in tutta Italia, si possono trovare oltre 30 ricette di piadine e quattro impasti (classico, integrale, khorasan e multicereale). I clienti più creativi possono anche comporre la propria combinazione personalizzata. Le palline di impasto vengono prodotte nello stabilimento di Montirone (BS) secondo la ricetta originale dell’azienda per poi essere stese, cotte e farcite al momento, con lavorazione a vista nel punto vendita.

Il locale è aperto tutti i giorni dalle 11 alle 22.30, mentre sabato e domenica l’orario di chiusura è posticipato alle 23. Al momento i collaboratori inseriti sono quattro, con l’obiettivo di aggiungerne altrettanti. Per le offerte di lavoro, è possibile consultare la sezione dedicata sul sito.

