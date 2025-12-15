Manfredonia, liquidati oltre 21 mila euro per la gestione del Centro antiviolenza dell’Ambito

Il Comune di Manfredonia, in qualità di ente capofila dell’Ambito territoriale che comprende anche Monte Sant’Angelo, Mattinata e Zapponeta, ha disposto la liquidazione delle somme relative alla gestione del Centro antiviolenza per donne e minori vittime di violenza. Il provvedimento è contenuto nella determinazione dirigenziale n. 2503 del 10 dicembre 2025, firmata dal dirigente del Settore III, Matteo Ognissanti.

La determinazione ricostruisce l’iter amministrativo che ha portato all’affidamento del servizio, previsto dal Piano Sociale di Zona dell’Ambito, attraverso gara con procedura aperta. In particolare, vengono richiamati gli atti di approvazione del capitolato e l’avvio della procedura, fino alla conclusione del procedimento di gara (settembre 2024) e alla successiva aggiudicazione.

L’appalto è stato aggiudicato al Consorzio Opus – Opere Pugliesi di Utilità Sociale (sede a Foggia, via Mandara), con un ribasso dell’1,8% e un importo netto indicato negli atti amministrativi; la stipula del contratto risulta avvenuta il 6 febbraio 2025.

Il cuore della determina riguarda però la fase di pagamento per le attività svolte nel periodo giugno–ottobre 2025. L’ufficio competente ha verificato la regolarità della documentazione e la conformità delle prestazioni, dando atto dell’esigibilità dell’obbligazione e della presenza di livelli di entrata capaci di sostenere la spesa.

Inoltre, viene attestata l’acquisizione del DURC regolare del Consorzio, con validità fino al 27 marzo 2026, elemento necessario per procedere alla liquidazione.

Nel dettaglio, il Comune liquida le somme sulla base della fattura n. 159 del 25 novembre 2025, trasmessa con protocollo del 26 novembre, e della nota di credito n. 164 del 9 dicembre 2025 (protocollo 10 dicembre) a parziale storno.

L’importo complessivo indicato nel prospetto di liquidazione porta a un totale da corrispondere che viene quantificato nella determina in 21.542,29 euro (IVA inclusa), con disponibilità sul capitolo di bilancio dedicato al Piano Sociale di Zona.

A cura di Michele Solatia.