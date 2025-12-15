Edizione n° 5915

BALLON D'ESSAI

SANITA' // Ospedali ASL Bari al livello 3 HIMSS EMRAM: la sanità diventa sempre più digitale
15 Dicembre 2025 - ore  09:53

CALEMBOUR

FRODE // BAT, smantellata frode fiscale da oltre 45 milioni di euro: sequestrate 37 società
15 Dicembre 2025 - ore  09:31

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Manfredonia, “Natale senza barriere”: il 16 dicembre la festa al Salone San Michele

APPUNTAMENTI Manfredonia, “Natale senza barriere”: il 16 dicembre la festa al Salone San Michele

L’iniziativa è promossa dall’Assessorato al Welfare del Comune di Manfredonia, ed è inserita nel cartellone ufficiale

Manfredonia, “Natale senza barriere”: il 16 dicembre la festa al Salone San Michele

Manfredonia, “Natale senza barriere”: il 16 dicembre la festa al Salone San Michele

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
15 Dicembre 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

Manfredonia rinnova il suo impegno per un Natale all’insegna dell’inclusione e della partecipazione con “Natale senza barriere”, l’evento che negli anni è diventato simbolo di incontro, condivisione e attenzione verso ogni fragilità. L’appuntamento è fissato per martedì 16 dicembre alle ore 18.00, presso il Salone della Parrocchia San Michele Arcangelo.

La Festa delle Associazioni vedrà riunite le realtà associative e le case famiglia del territorio in un momento pensato per essere realmente accessibile, aperto a tutti e capace di abbattere ogni distanza, fisica e sociale. Un’occasione per conoscersi, stare insieme e ribadire un messaggio forte e chiaro: il Natale è autentico solo quando nessuno resta indietro.

Ad accompagnare il pomeriggio sarà l’animazione musicale di Vincenzo e Maria D’Oria, che contribuirà a creare un clima di gioia e partecipazione, rendendo l’incontro ancora più coinvolgente per grandi e piccoli.

L’iniziativa è promossa dall’Assessorato al Welfare del Comune di Manfredonia, ed è inserita nel cartellone ufficiale degli eventi natalizi della città, in collaborazione con la PASER e con le numerose realtà associative del territorio che operano quotidianamente nel sociale.

«Natale senza barriere rappresenta il volto più autentico della nostra comunità – sottolinea l’assessora al Welfare e alla Cultura Maria Teresa Valente – un momento in cui la città si riconosce nei valori della solidarietà, dell’accoglienza e del rispetto, trasformando il Natale in un’esperienza condivisa e inclusiva».

Manfredonia, “Natale senza barriere”: il 16 dicembre la festa al Salone San Michele
Manfredonia, “Natale senza barriere”: il 16 dicembre la festa al Salone San Michele

Un appuntamento che conferma Manfredonia come una città attenta alle persone, dove la festa diventa occasione di crescita collettiva e la comunità si ritrova unita nel segno della solidarietà.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“La vita è preziosa solo perché ha una fine. Voi mortali non sapete quanto siete fortunati.” Rick Riordan

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO