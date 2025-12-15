Manfredonia, “Natale senza barriere”: il 16 dicembre la festa al Salone San Michele

Manfredonia rinnova il suo impegno per un Natale all’insegna dell’inclusione e della partecipazione con “Natale senza barriere”, l’evento che negli anni è diventato simbolo di incontro, condivisione e attenzione verso ogni fragilità. L’appuntamento è fissato per martedì 16 dicembre alle ore 18.00, presso il Salone della Parrocchia San Michele Arcangelo.

La Festa delle Associazioni vedrà riunite le realtà associative e le case famiglia del territorio in un momento pensato per essere realmente accessibile, aperto a tutti e capace di abbattere ogni distanza, fisica e sociale. Un’occasione per conoscersi, stare insieme e ribadire un messaggio forte e chiaro: il Natale è autentico solo quando nessuno resta indietro.

Ad accompagnare il pomeriggio sarà l’animazione musicale di Vincenzo e Maria D’Oria, che contribuirà a creare un clima di gioia e partecipazione, rendendo l’incontro ancora più coinvolgente per grandi e piccoli.

L’iniziativa è promossa dall’Assessorato al Welfare del Comune di Manfredonia, ed è inserita nel cartellone ufficiale degli eventi natalizi della città, in collaborazione con la PASER e con le numerose realtà associative del territorio che operano quotidianamente nel sociale.

«Natale senza barriere rappresenta il volto più autentico della nostra comunità – sottolinea l’assessora al Welfare e alla Cultura Maria Teresa Valente – un momento in cui la città si riconosce nei valori della solidarietà, dell’accoglienza e del rispetto, trasformando il Natale in un’esperienza condivisa e inclusiva».

Un appuntamento che conferma Manfredonia come una città attenta alle persone, dove la festa diventa occasione di crescita collettiva e la comunità si ritrova unita nel segno della solidarietà.