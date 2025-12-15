Nella mattinata odierna, gli Ispettori Ambientali Territoriali Ittici, Forestali e Zoofili del corpo volontari CIVILIS di Manfredonia, coordinati dal Comandante Nazionale Generale Giuseppe Marasco, hanno riscontrato una grave fuoriuscita di reflui fognari nell’area adiacente alla Chiesa di Sant’Andrea, in viale Kennedy, zona confinante con il porto turistico.
Secondo quanto rilevato durante l’attività di monitoraggio, i liquami sarebbero fuoriusciti da una condotta fognaria danneggiata, riversandosi nella piazza circostante e interessando un’area di particolare valore urbano, turistico e ambientale. “La quantità dei reflui e l’estensione dello sversamento rendono l’episodio particolarmente preoccupante sotto il profilo igienico-sanitario e ambientale”.
“Tale situazione evidenzia ancora una volta la necessità di interventi strutturali di manutenzione, controllo e ammodernamento della rete fognaria, al fine di prevenire episodi analoghi che incidono negativamente sulla qualità della vita dei cittadini, sull’ambiente e sull’immagine della città”.
“Alla luce della gravità dell’accaduto, si ritiene opportuno che le autorità competenti procedano con gli accertamenti tecnici e amministrativi necessari, individuando eventuali responsabilità e adottando con urgenza tutte le misure utili al ripristino delle condizioni di sicurezza e decoro urbano”.
“Manfredonia merita attenzione, tutela e rispetto. È fondamentale che ciascun soggetto coinvolto, secondo le proprie competenze, assuma le dovute responsabilità, nell’interesse della collettività e della salvaguardia del territorio”, dice in una nota stampa Giuseppe Marasco, Consigliere Comunale.
6 commenti su "Manfredonia, segnalata fuoriuscita di reflui fognari nell’area del porto turistico"
