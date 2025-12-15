Edizione n° 5916

Home // Gargano // Manutenzione strade del Gargano: ok al SAL BIS del contratto applicativo 7/2025

SAL BIS Manutenzione strade del Gargano: ok al SAL BIS del contratto applicativo 7/2025

Liquidazione in arrivo per 55 mila euro

Schianto sulla SS89 verso Amendola: ragazza sbalzata dall’auto, grave ragazza

ph StatoQuotidiano.it - immagine d'archivio

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
15 Dicembre 2025
Gargano // Manfredonia //

La Provincia di Foggia accelera sul fronte della manutenzione straordinaria della rete viaria del Gargano. Con determinazione del Settore Viabilità e Infrastrutture stradali, è stato approvato il SAL BIS del contratto applicativo n. 7/2025 nell’ambito dell’accordo quadro con unico operatore per i lavori sulle strade provinciali al servizio del promontorio. 

L’accordo quadro, avviato nel 2022, è stato gestito con il supporto della Stazione unica appaltante della Provincia: dagli atti risulta l’affidamento all’operatore economico 3R Costruzioni srl (Ariano Irpino) con un ribasso indicato nel provvedimento e un importo di aggiudicazione complessivo pari a 2.692.757 euro; il contratto d’appalto è stato poi stipulato a novembre 2022.

La logica dell’accordo quadro prevede l’attivazione di singoli contratti “a chiamata”, i cosiddetti contratti applicativi. In questo caso il focus è sul contratto applicativo 7/2025, di cui la Provincia aveva già preso atto, e sul relativo avanzamento contabile “bis” predisposto dalla direzione lavori.

Il SAL BIS approvato quantifica lavorazioni per 45.330,24 euro oltre IVA al 22%, per un totale complessivo di 55.302,89 euro, in favore della stessa 3R Costruzioni. Contestualmente, l’ente dispone il sub-impegno della spesa con copertura a valere sul fondo per adeguamento prezzi richiamato nell’atto (articolo 26 del decreto-legge 50/2022) e preannuncia che il pagamento avverrà con un successivo atto di liquidazione.

Sul piano gestionale, la determinazione ribadisce che il Responsabile unico del procedimento è l’ingegnere Giovanni Di Cesare e dà atto dell’acquisizione del DURC, attestando la regolarità contributiva dell’impresa nei confronti di INPS e INAIL: un passaggio necessario per arrivare alla liquidazione senza intoppi.  L’atto dispone inoltre la trasmissione ai soggetti interessati e la notifica alla ditta aggiudicataria tramite PEC, oltre alle consuete prescrizioni sulla pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente e sull’esecutività subordinata al visto di regolarità contabile.

In concreto, l’approvazione del SAL BIS è un tassello tecnico ma decisivo: traduce l’avanzamento del cantiere in un credito esigibile e mette in moto la filiera amministrativa che porta alla liquidazione. Su un territorio dove la tenuta della viabilità è anche una questione di sicurezza, tempi di percorrenza e accessibilità turistica, la continuità dei micro-interventi dentro un accordo quadro rappresenta una leva per garantire manutenzioni “a pacchetti” senza ripetere ogni volta una gara completa.

