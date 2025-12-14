Con atto di recente pubblicazione, la Cassazione si pronuncia su un ricorso contro il rigetto dell’affidamento in prova (e l’inammissibilità dell’istanza di detenzione domiciliare) deciso dal Tribunale di sorveglianza di Roma per un condannato detenuto dal 2022, in esecuzione di un cumulo pene per complessivi sei anni per reati contro la pubblica amministrazione (tra cui concussione tentata, falsità materiale, induzione indebita e peculato).

L’ordinanza di sorveglianza, come riassunta nella sentenza, aveva valorizzato la gravità dei fatti e, soprattutto, l’assenza di resipiscenza nella prima fase del percorso detentivo: inizialmente il detenuto avrebbe minimizzato le condotte come “meri errori”, offrendo una rappresentazione distorta degli eventi.

Pur prendendo atto di segnali più recenti di revisione critica, il Tribunale aveva ritenuto necessaria una osservazione più minuziosa della personalità, richiamando anche informazioni di polizia (un deferimento per truffa nel 2021) e il pericolo di fuga, evidenziato dal fatto che l’uomo si sarebbe reso irreperibile dopo l’ordine di carcerazione, venendo poi catturato all’estero.

La difesa ha denunciato una motivazione ritenuta contraddittoria e ancorata a dati “iniziali”, senza valorizzare l’evoluzione attestata da relazioni più recenti.

La Cassazione, però, ribadisce che il giudice non è vincolato ai giudizi di idoneità espressi dagli organi di osservazione: deve considerare le informazioni e valutarle rispetto alle istanze rieducative e ai profili di pericolosità, secondo il criterio di gradualità dei benefici.

Nel caso concreto, la Suprema corte ritiene che il Tribunale abbia effettivamente considerato i dati positivi più recenti, ma abbia motivatamente chiesto un ulteriore periodo di osservazione per verificare l’effettività del percorso di revisione critica, in coerenza con i principi elaborati in materia.

Esito: ricorso rigettato e condanna alle spese.