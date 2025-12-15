Con ordinanza n. 105, registrata il 15 dicembre 2025, il IV Settore Sicurezza, Viabilità e SUAP del Comune di Monte Sant’Angelo ha disposto la regolamentazione della Zona a Traffico Limitato con controllo automatico degli accessi nel periodo delle festività natalizie, dal 21 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026. L’obiettivo dichiarato è rendere più fruibile il corso cittadino, privilegiando la mobilità pedonale negli orari di maggiore presenza di pedoni.

L’ordinanza richiama gli atti presupposti: l’istituzione delle ZTL con dispositivi elettronici di controllo (delibera di Giunta n. 82 del 07.05.2021), le successive riperimetrazioni (delibere n. 75 del 07.05.2021 e n. 138 del 17.05.2024) e le autorizzazioni ministeriali per installazione ed esercizio degli impianti e per gli spostamenti dei varchi (autorizzazioni indicate nel testo). Sono inoltre richiamate precedenti ordinanze di regolamentazione.

La disciplina riguarda la ZTL 2 – “Zona Rossa”, con varchi posizionati in via Belvedere, piazza Beneficenza, via Giuseppe Verdi e un varco “in itinere” su corso Vittorio Emanuele (incrocio via Giuseppe Verdi). Nel periodo indicato, la ZTL risulta attiva sia nei feriali che nei festivi dalle 11:00 alle 13:30 e dalle 18:00 alle 24:00. Sono indicate anche alcune viabilità alternative per i veicoli non autorizzati in corrispondenza di specifiche strade e incroci.

Quanto alle eccezioni, il transito è vietato a tutti i veicoli durante l’attivazione dei varchi, salvo autorizzati muniti di permesso. È consentita la circolazione senza permesso a velocipedi e veicoli di emergenza e Forze dell’Ordine; per altre categorie (ad esempio disabili con certificazione) è previsto l’accreditamento targa presso il Comando di Polizia Locale, mentre per ulteriori casistiche si rinvia al disciplinare ZTL approvato nel 2021. Sono previste regole anche sulla sosta, con interdizione e rimozione forzata durante gli orari di vigenza, salvo eccezioni puntualmente indicate (carico/scarico entro limiti, spazi disabili, mezzi di emergenza).

L’ordinanza dispone infine trasmissioni agli uffici competenti e ricorda le modalità di ricorso, oltre all’obbligo di rispettare la disciplina impartita.