Edizione n° 5916

BALLON D'ESSAI

RIFORMA CALDAIE // Riforma caldaie 2026: stop alle ispezioni in situ per gli impianti domestici sotto i 70 kW
15 Dicembre 2025 - ore  17:43

CALEMBOUR

PIATTO RICCO // Natale 2025: tredicesima più alta, italiani tra regali e risparmio
15 Dicembre 2025 - ore  13:15

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Monte Sant’Angelo, arriva l’ordinanza ZTL di Natale: controllo varchi dal 21 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026

"ZTL DI NATALE" Monte Sant’Angelo, arriva l’ordinanza ZTL di Natale: controllo varchi dal 21 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026

L’ordinanza richiama gli atti presupposti: l’istituzione delle ZTL con dispositivi elettronici di controllo

Monte Sant'Angelo. Rifiuti, il Comune stanzia altri 20mila euro per l’impianto Biwind

Monte Sant'Angelo, rione Junno - Fonte Immagine: doveandiamosulgargano.it

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
15 Dicembre 2025
Cronaca // Manfredonia //

Con ordinanza n. 105, registrata il 15 dicembre 2025, il IV Settore Sicurezza, Viabilità e SUAP del Comune di Monte Sant’Angelo ha disposto la regolamentazione della Zona a Traffico Limitato con controllo automatico degli accessi nel periodo delle festività natalizie, dal 21 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026. L’obiettivo dichiarato è rendere più fruibile il corso cittadino, privilegiando la mobilità pedonale negli orari di maggiore presenza di pedoni.

L’ordinanza richiama gli atti presupposti: l’istituzione delle ZTL con dispositivi elettronici di controllo (delibera di Giunta n. 82 del 07.05.2021), le successive riperimetrazioni (delibere n. 75 del 07.05.2021 e n. 138 del 17.05.2024) e le autorizzazioni ministeriali per installazione ed esercizio degli impianti e per gli spostamenti dei varchi (autorizzazioni indicate nel testo). Sono inoltre richiamate precedenti ordinanze di regolamentazione.

La disciplina riguarda la ZTL 2 – “Zona Rossa”, con varchi posizionati in via Belvedere, piazza Beneficenza, via Giuseppe Verdi e un varco “in itinere” su corso  Vittorio Emanuele (incrocio via Giuseppe Verdi). Nel periodo indicato, la ZTL risulta attiva sia nei feriali che nei festivi dalle 11:00 alle 13:30 e dalle 18:00 alle 24:00. Sono indicate anche alcune viabilità alternative per i veicoli non autorizzati in corrispondenza di specifiche strade e incroci.

Quanto alle eccezioni, il transito è vietato a tutti i veicoli durante l’attivazione dei varchi, salvo autorizzati muniti di permesso. È consentita la circolazione senza permesso a velocipedi e veicoli di emergenza e Forze dell’Ordine; per altre categorie (ad esempio disabili con certificazione) è previsto l’accreditamento targa presso il Comando di Polizia Locale, mentre per ulteriori casistiche si rinvia al disciplinare ZTL approvato nel 2021. Sono previste regole anche sulla sosta, con interdizione e rimozione forzata durante gli orari di vigenza, salvo eccezioni puntualmente indicate (carico/scarico entro limiti, spazi disabili, mezzi di emergenza).

L’ordinanza dispone infine trasmissioni agli uffici competenti e ricorda le modalità di ricorso, oltre all’obbligo di rispettare la disciplina impartita. 

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“La vita è preziosa solo perché ha una fine. Voi mortali non sapete quanto siete fortunati.” Rick Riordan

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO