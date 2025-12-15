Edizione n° 5915

Home // Cronaca // Natale Solidale 2025: il Liceo “A. Volta” consegna le donazioni alla comunità

LICEO "A.VOLTA" Natale Solidale 2025: il Liceo “A. Volta” consegna le donazioni alla comunità

“Natale Solidale 2025” è un progetto di solidarietà che ha coinvolto studenti, famiglie e personale scolastico

Natale Solidale 2025: il Liceo “A. Volta” consegna le donazioni alla comunità

“Natale Solidale 2025” - PH: Enzo Maizzi

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
15 Dicembre 2025
Cronaca // Foggia //

Si è conclusa lunedì 15 dicembre, presso l’Aula Magna del Liceo Scientifico “A. Volta”, l’iniziativa “Natale Solidale 2025”, progetto di solidarietà che ha coinvolto studenti, famiglie e personale scolastico in un gesto concreto di sostegno verso le persone più fragili del territorio.

L’iniziativa, promossa dal Liceo “A. Volta” in collaborazione con l’Istituto Comprensivo San Pio X – G. Bovio e con il supporto dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino, della Caritas Diocesana, della Comunità di Sant’Egidio e del CSV Foggia, ha rappresentato il momento conclusivo di un percorso educativo volto a promuovere cittadinanza attiva e solidarietà.

Durante la cerimonia sono stati consegnati coperte, sciarpe, cappelli, guanti destinati a persone senza fissa dimora e famiglie in difficoltà, oltre a giocattoli per i bambini delle case famiglia di Foggia e per i minori del Campo Rom di Borgo Arpinova.

L’evento ha evidenziato il valore educativo e sociale dell’iniziativa, trasformando un gesto di generosità in un aiuto concreto e rafforzando il ruolo della scuola come presidio capace di promuovere inclusione, responsabilità e attenzione verso il prossimo, soprattutto nel periodo natalizio.

Alla cerimonia hanno partecipato le dirigenti scolastiche Ida La Salandra e Milena Mancini, l’Arcivescovo di Foggia-Bovino mons. Giorgio Ferretti, Khady Senè, direttrice della Caritas Diocesana, don Fernando Escobar della Comunità di Sant’Egidio e Carlo Rubino, vicepresidente del CSV Foggia.

“Natale Solidale 2025” conferma così la sua importanza come esperienza di collaborazione tra scuola e territorio, capace di trasmettere ai giovani i valori della solidarietà e dell’impegno concreto verso chi è in difficoltà, ricordando che il Natale è tempo di condivisione e attenzione verso l’altro.

