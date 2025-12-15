Open Day all’Istituto Alberghiero I.P.E.O.A. “Michele Lecce”: formazione, lavoro e futuro al centro dell’iniziativa

L’Istituto Alberghiero I.P.E.O.A. “Michele Lecce” apre le proprie porte a studenti, famiglie e futuri iscritti con una serie di Open Day dedicati alla scoperta dell’offerta formativa nei settori dell’enogastronomia, della sala e vendita e dell’accoglienza turistica.

L’iniziativa, che si svolgerà tra San Giovanni Rotondo e Manfredonia, rappresenta un’importante occasione di orientamento per i giovani interessati a intraprendere un percorso di studi capace di coniugare formazione scolastica, competenze professionali e concrete opportunità lavorative.

Il messaggio che accompagna l’evento è chiaro e diretto: “La tua scuola, il tuo lavoro, il tuo futuro”, una sintesi efficace della mission dell’Istituto, da sempre impegnato nella preparazione di figure professionali qualificate e richieste dal mercato del lavoro turistico e ristorativo.

Le date dell’Open Day

A San Giovanni Rotondo, presso la sede di Via Palestro, gli Open Day si terranno:

15 gennaio, dalle 10:30 alle 18:30

29 gennaio, dalle 10:30 alle 18:30

A Manfredonia, nella sede di Viale Miramare 14, sono previste le seguenti date:

16 gennaio, dalle 10:30 alle 18:30

30 gennaio, dalle 10:30 alle 18:30

Durante le giornate di apertura, i visitatori potranno conoscere da vicino i laboratori didattici, assistere alle attività pratiche di cucina, sala e accoglienza, incontrare docenti e studenti e ricevere tutte le informazioni utili sui percorsi di studio e sulle prospettive occupazionali.

Un ponte tra scuola e mondo del lavoro

L’I.P.E.O.A. “Michele Lecce” si conferma una realtà educativa fortemente orientata alla formazione pratica, al contatto con il territorio e alla collaborazione con il mondo delle imprese, offrendo agli studenti una preparazione solida e spendibile nel settore turistico-alberghiero.

Per informazioni e contatti è possibile rivolgersi alla Segreteria dell’Istituto in Via Luigi Amigò, 5, oppure chiamare il numero 0882 456422. È inoltre possibile seguire l’Istituto attraverso i canali social ufficiali, accessibili tramite i QR code presenti sul materiale informativo.

L’Open Day dell’I.P.E.O.A. “Michele Lecce” rappresenta un invito concreto ai giovani a investire sul proprio futuro, scegliendo una scuola capace di trasformare la passione in professionalità.

#messaggiopromozionale