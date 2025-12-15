Con determinazione dirigenziale del Settore tecnico n. 726 dell’11 dicembre 2025 (reg. gen. n. 2733), il Comune di Vieste ha disposto l’aggiudicazione della concessione, tramite finanza di progetto, per la gestione conseguente alla realizzazione di un impianto sportivo per il gioco del padel nell’area di Piazzale Manzoni. L’aggiudicatario indicato è la Società Sportiva Dilettantistica a r.l. “Vieste Giovani”, con CIG B88891B8B6 e CUP G75B2500019000.

Secondo gli atti, la proposta di project financing è stata presentata con nota prot. n. 321 del 04.01.2024, poi integrata e modificata (prot. n. 13171 del 06.05.2024 e prot. n. 13952 del 13.05.2024) dalla stessa società, con sede a Vieste in via Venezia. L’area interessata, oggi utilizzata come campo da bocce, è localizzata tra via Marconi e via De Gasperi.

La determinazione richiama la delibera di Giunta n. 198 del 31.07.2024, che ha dichiarato di pubblico interesse la proposta, attribuendo alla società la qualifica di “promotore”, adottando il progetto preliminare e gli elaborati (PEF, bozza di convenzione, documento caratteristiche del servizio), fissando inoltre la durata della concessione in 18 anni.

Il procedimento di gara è stato avviato successivamente con determina n. 580 del 09.10.2025, con procedura aperta e criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; è stata generata una RDO sul MEPA (ID negoziazione n. 5687833) con termine offerte scaduto il 07.11.2025. La commissione, nominata con determina n. 693 del 26.11.2025, ha proposto l’aggiudicazione alla “Vieste Giovani”, risultata unico partecipante.

L’aggiudicazione viene disposta “nelle more” delle verifiche previste dalla normativa sul possesso dei requisiti e sull’assenza di cause di esclusione tramite Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico. Il provvedimento prevede la pubblicazione in “Amministrazione Trasparente” e all’Albo pretorio.