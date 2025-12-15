Con determinazione dirigenziale del Settore tecnico n. 725 dell’11 dicembre 2025 (reg. gen. n. 2732), il Comune di Vieste ha aggiudicato la concessione, tramite finanza di progetto, per la realizzazione e gestione di un impianto sportivo per il padel in un’area adiacente via Giolitti. L’aggiudicatario indicato è l’A.S.D. Vieste Padel Club, con CIG B8BC12E4E4 e CUP G77H25000390004.

La proposta di project financing risulta presentata con prot. n. 32003 del 09.11.2023, integrata con prot. n. 6894 del 06.03.2024, e riguarda un’area “relitta”, in stato di degrado e abbandono, identificata al N.C.T. (Foglio 12, particelle riportate nell’atto).

La determinazione richiama la deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 13.03.2024, che ha dichiarato di pubblico interesse la proposta, attribuendo al proponente la qualifica di “promotore”, adottando il progetto preliminare e gli elaborati, fissando la durata della concessione in 19 anni e dando atto che l’adozione del progetto “costituisce variante al piano regolatore generale”.

La procedura è stata avviata con determina n. 579 del 09.10.2025, con procedura aperta e criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; è stata generata RDO sul MEPA (ID negoziazione n. 5729413) con termine offerte scaduto il 24.11.2025. La commissione nominata con determina n. 694 del 26.11.2025 ha proposto l’aggiudicazione al proponente, indicato come unico partecipante.

Anche in questo caso l’aggiudicazione è disposta nelle more delle verifiche di legge sui requisiti e sulle cause di esclusione. Il provvedimento dispone la pubblicazione sul sito istituzionale, sezione “Amministrazione Trasparente”, oltre che all’Albo pretorio.