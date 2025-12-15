Edizione n° 5916

BALLON D'ESSAI

RIFORMA CALDAIE // Riforma caldaie 2026: stop alle ispezioni in situ per gli impianti domestici sotto i 70 kW
15 Dicembre 2025 - ore  17:43

CALEMBOUR

PIATTO RICCO // Natale 2025: tredicesima più alta, italiani tra regali e risparmio
15 Dicembre 2025 - ore  13:15

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Gargano // Padel in via Giolitti (Vieste): aggiudicata la concessione in project financing alla “Vieste Padel Club”

"VIESTE PADEL CLUB" Padel in via Giolitti (Vieste): aggiudicata la concessione in project financing alla “Vieste Padel Club”

La determinazione richiama la deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 13.03.2024

Vieste: via libera alla rettifica per il progetto del nuovo campo da padel in via Giolitti

Padel - Fonte Immagine non riferita al testo: countrysportvillage.it

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
15 Dicembre 2025
Gargano // Manfredonia //

Con determinazione dirigenziale del Settore tecnico n. 725 dell’11 dicembre 2025 (reg. gen. n. 2732), il Comune di Vieste ha aggiudicato la concessione, tramite finanza di progetto, per la realizzazione e gestione di un impianto sportivo per il padel in un’area adiacente via Giolitti. L’aggiudicatario indicato è l’A.S.D. Vieste Padel Club, con CIG B8BC12E4E4 e CUP G77H25000390004.

La proposta di project financing risulta presentata con prot. n. 32003 del 09.11.2023, integrata con prot. n. 6894 del 06.03.2024, e riguarda un’area “relitta”, in stato di degrado e abbandono, identificata al N.C.T. (Foglio 12, particelle riportate nell’atto).

La determinazione richiama la deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 13.03.2024, che ha dichiarato di pubblico interesse la proposta, attribuendo al proponente la qualifica di “promotore”, adottando il progetto preliminare e gli elaborati, fissando la durata della concessione in 19 anni e dando atto che l’adozione del progetto “costituisce variante al piano regolatore generale”.

La procedura è stata avviata con determina n. 579 del 09.10.2025, con procedura aperta e criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; è stata generata RDO sul MEPA (ID negoziazione n. 5729413) con termine offerte scaduto il 24.11.2025. La commissione nominata con determina n. 694 del 26.11.2025 ha proposto l’aggiudicazione al proponente, indicato come unico partecipante.

Anche in questo caso l’aggiudicazione è disposta nelle more delle verifiche di legge sui requisiti e sulle cause di esclusione. Il provvedimento dispone la pubblicazione sul sito istituzionale, sezione “Amministrazione Trasparente”, oltre che all’Albo pretorio.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“La vita è preziosa solo perché ha una fine. Voi mortali non sapete quanto siete fortunati.” Rick Riordan

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO