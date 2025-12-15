MANFREDONIA – Proroga della pesca della vongola e nuove restrizioni per il cannolicchio: con l’ordinanza n. 61 del 15 dicembre 2025, la Capitaneria di Porto di Manfredonia modifica la precedente ordinanza n. 56 del 13 novembre 2025, recependo le richieste avanzate dal Consorzio Molluschi Nord Gargano e i relativi pareri scientifici.

Vongole: attività estesa fino a fine gennaio

Il primo punto riguarda la risorsa vongola (Chamelea gallina). Il termine di attività previsto dall’ordinanza di novembre viene prorogato fino al 31 gennaio 2026, mantenendo l’impostazione già adottata (areale antistante Foce Aloisa e costa sud di Manfredonia). La proroga viene motivata richiamando il parere scientifico che esprime “nulla osta” alla prosecuzione conformemente alle indicazioni della precedente ordinanza, per un periodo non superiore a due mesi.

In sostanza, l’assetto rimane quello di una pesca regolata e monitorata, con la gestione affidata al Consorzio e la necessità di mantenere un equilibrio tra continuità dell’attività e salvaguardia degli stock, nel solco dei princìpi di pesca responsabile e sviluppo sostenibile richiamati nel testo.

Cannolicchi: interdizione dell’area Punta Pietre Nere–Torre Mileto

La seconda novità, più incisiva, riguarda invece il cannolicchio (Ensis minor). L’ordinanza integra l’articolo dedicato della n. 56 introducendo l’interdizione dell’attività di pesca nell’area del Compartimento marittimo di Manfredonia compresa tra Punta Pietre Nere e Torre Mileto. Una misura che, secondo gli atti richiamati, viene adottata su richiesta del Consorzio e sulla base di un parere scientifico favorevole. L’obiettivo, per come emerge dal provvedimento, è quello di rimodulare lo sforzo di pesca su un’area sensibile, introducendo un “no” geografico chiaro e verificabile durante i controlli in mare e a terra.

Sbarco a Lesina: punto unico per facilitare i controlli

Oltre allo stop in mare, arriva anche una precisazione operativa sugli sbarchi a Lesina (Porticciolo – Porto Canale Acquarotta). Limitatamente a questo scalo, il prodotto “cannolicchio” dovrà essere sbarcato esclusivamente presso il braccio di sopraflutto, al primo punto di attracco, così da rendere più agevoli le verifiche. È un dettaglio che pesa nella pratica quotidiana della filiera: concentrare lo sbarco in un punto definito significa ridurre margini di discrezionalità, migliorare tracciabilità e presidio, e garantire maggiore uniformità nei controlli.

L’ordinanza chiarisce che, al di fuori delle modifiche introdotte, restano in vigore le altre disposizioni della n. 56. In altre parole: proroga per la vongola e correzioni su cannolicchio, ma l’impianto complessivo di regole (limiti, procedure e obblighi previsti nel provvedimento originario) non viene riscritto.