Con determinazione dirigenziale del Settore tecnico n. 687 del 26 novembre 2025 (reg. gen. n. 2588), il Comune di Vieste ha disposto un incremento contrattuale per il servizio di interventi veterinari su cani e gatti randagi di proprietà comunale, affidato all’Ambulatorio Veterinario San Giorgio.

La determina richiama l’affidamento originario: con determina n. 74 del 07.02.2025 era stato disposto l’affidamento diretto del servizio al dott. Enrico Chiavuzzo, per un importo complessivo di € 10.608,00. Successivamente, sulla base del programma degli interventi e della necessità di ulteriori prestazioni sanitarie, l’amministrazione evidenzia l’esigenza di dare continuità al servizio, anche in relazione agli interventi richiesti sui randagi recuperati e segnalati dalla Polizia Locale.

L’incremento disposto ammonta a € 5.304,00 (indicata come pari al 50% dell’importo complessivo assegnato per lo svolgimento del servizio), con copertura finanziaria sul capitolo e codice di bilancio indicati in determina. L’atto richiama la possibilità di procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 120, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e dà conto delle verifiche di regolarità contributiva (ENPAV) e di copertura finanziaria.

Nel dispositivo, il Comune formalizza l’incremento dell’affidamento, assume l’impegno di spesa e dispone la pubblicazione secondo le previsioni di trasparenza. È inoltre previsto che la determinazione venga sottoscritta per accettazione dal professionista indicato negli atti.