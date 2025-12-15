Rimasto invalido dallo sparo di un ladro, il giudice nega il risarcimento

Andrea Furlan era ancora un ragazzo quando lavorava come commesso in un supermercato di Padova. La sua vita è stata distrutta da un colpo di pistola sparato durante una rapina, un evento che ha segnato per sempre il suo destino e quello della sua famiglia.

Nonostante la gravità della vicenda, il giudice civile di primo grado ha negato il risarcimento ai familiari, lasciando aperta la ferita del dolore e della mancanza di tutela. La mamma di Andrea denuncia: “Lo Stato dov’è? Non ci arrendiamo così“, esprimendo la determinazione della famiglia nel cercare giustizia e riconoscimento per quanto subito.

La storia di Andrea Furlan mette in luce le difficoltà dei familiari delle vittime di violenza nel ricevere sostegno e giustizia, sottolineando l’urgenza di riforme che garantiscano tutela e risarcimento alle vittime innocenti.

Lo riporta tgcom24.mediaset.it.