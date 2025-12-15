Edizione n° 5915

BALLON D'ESSAI

SANITA' // Ospedali ASL Bari al livello 3 HIMSS EMRAM: la sanità diventa sempre più digitale
15 Dicembre 2025 - ore  09:53

CALEMBOUR

FRODE // BAT, smantellata frode fiscale da oltre 45 milioni di euro: sequestrate 37 società
15 Dicembre 2025 - ore  09:31

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Prima pagina // Rimasto invalido dallo sparo di un ladro, il giudice nega il risarcimento

LADRO Rimasto invalido dallo sparo di un ladro, il giudice nega il risarcimento

La sua vita è stata distrutta da un colpo di pistola sparato durante una rapina, un evento che ha segnato per sempre il suo destino

Rimasto invalido dallo sparo di un ladro, il giudice nega il risarcimento

Rimasto invalido dallo sparo di un ladro - Fonte Immagine: tgcom24.mediaset.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
15 Dicembre 2025
Prima pagina //

Andrea Furlan era ancora un ragazzo quando lavorava come commesso in un supermercato di Padova. La sua vita è stata distrutta da un colpo di pistola sparato durante una rapina, un evento che ha segnato per sempre il suo destino e quello della sua famiglia.

Nonostante la gravità della vicenda, il giudice civile di primo grado ha negato il risarcimento ai familiari, lasciando aperta la ferita del dolore e della mancanza di tutela. La mamma di Andrea denuncia: “Lo Stato dov’è? Non ci arrendiamo così“, esprimendo la determinazione della famiglia nel cercare giustizia e riconoscimento per quanto subito.

La storia di Andrea Furlan mette in luce le difficoltà dei familiari delle vittime di violenza nel ricevere sostegno e giustizia, sottolineando l’urgenza di riforme che garantiscano tutela e risarcimento alle vittime innocenti.

Lo riporta tgcom24.mediaset.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“La vita è preziosa solo perché ha una fine. Voi mortali non sapete quanto siete fortunati.” Rick Riordan

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO