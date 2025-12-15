Rimini: 18enne muore in incidente stradale mentre va a scuola

Un terribile schianto ha strappato la vita a una ragazza di 18 anni a Santarcangelo di Romagna, nel Riminese, mentre si recava a scuola. La giovane, a bordo di un ciclomotore Honda SH 125 insieme a un’amica coetanea, è stata investita da un’auto, perdendo la vita sul colpo. La compagna di scuola è ricoverata in prognosi riservata al Bufalini di Cesena, ma non è in pericolo di vita.

L’incidente è avvenuto intorno alle 7.30 sulla Marecchiese. Secondo le prime ricostruzioni della polizia stradale di Rimini, le ragazze stavano sorpassando un’auto quando una Dacia Sandero, condotta da una donna di 46 anni che stava svoltando a sinistra, le ha travolte.

Sul luogo dell’incidente sono subito arrivati i genitori della giovane vittima, mentre la conducente dell’auto è stata soccorsa dai sanitari del 118 a causa dello shock provocato dall’impatto. L’episodio ha sconvolto l’intera comunità locale, evidenziando ancora una volta i rischi della circolazione stradale per i giovani.

Lo riporta rainews.it.