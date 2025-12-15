Edizione n° 5915

BALLON D'ESSAI

SANITA' // Ospedali ASL Bari al livello 3 HIMSS EMRAM: la sanità diventa sempre più digitale
15 Dicembre 2025 - ore  09:53

CALEMBOUR

FRODE // BAT, smantellata frode fiscale da oltre 45 milioni di euro: sequestrate 37 società
15 Dicembre 2025 - ore  09:31

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Rimini: 18enne muore in incidente stradale mentre va a scuola

MUORE Rimini: 18enne muore in incidente stradale mentre va a scuola

Un terribile schianto ha strappato la vita a una ragazza di 18 anni a Santarcangelo di Romagna, nel Riminese

Rimini: 18enne muore in incidente stradale mentre va a scuola

Ambulanza - Fonte Immagine non riferita al testo: YouTube, Wriminisoccorso

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
15 Dicembre 2025
Cronaca // Primo piano //

Un terribile schianto ha strappato la vita a una ragazza di 18 anni a Santarcangelo di Romagna, nel Riminese, mentre si recava a scuola. La giovane, a bordo di un ciclomotore Honda SH 125 insieme a un’amica coetanea, è stata investita da un’auto, perdendo la vita sul colpo. La compagna di scuola è ricoverata in prognosi riservata al Bufalini di Cesena, ma non è in pericolo di vita.

L’incidente è avvenuto intorno alle 7.30 sulla Marecchiese. Secondo le prime ricostruzioni della polizia stradale di Rimini, le ragazze stavano sorpassando un’auto quando una Dacia Sandero, condotta da una donna di 46 anni che stava svoltando a sinistra, le ha travolte.

Sul luogo dell’incidente sono subito arrivati i genitori della giovane vittima, mentre la conducente dell’auto è stata soccorsa dai sanitari del 118 a causa dello shock provocato dall’impatto. L’episodio ha sconvolto l’intera comunità locale, evidenziando ancora una volta i rischi della circolazione stradale per i giovani.

Lo riporta rainews.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“La vita è preziosa solo perché ha una fine. Voi mortali non sapete quanto siete fortunati.” Rick Riordan

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO