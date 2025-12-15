San Giovanni Rotondo: al Capuano al via “Natale al Museo”

Fino al 6 gennaio 2026, il Museo Capuano di San Giovanni Rotondo diventa il cuore pulsante delle celebrazioni natalizie, offrendo un ricco calendario di eventi, laboratori e spettacoli dedicati a famiglie, bambini e appassionati di cultura popolare. L’iniziativa valorizza tradizioni locali e antichi mestieri, trasformando il museo in un luogo di incontro tra storia, artigianato e convivialità.

Attrazioni permanenti

I visitatori potranno immergersi in atmosfere incantate grazie a tre grandi installazioni:

L'Albero Gigante all'Uncinetto (8 dicembre – 6 gennaio): in Piazza Don Bosco, un'opera artigianale interamente realizzata a mano, simbolo di pazienza e tradizione.

Il Presepe Vivente (4-6 gennaio): rievocazione storica della natività con costumi e ambientazioni d'epoca.

Eventi principali

Il calendario propone esperienze coinvolgenti per tutte le età:

22 dicembre, ore 17:00: Laboratorio di “Pizza Fritta” a cura di Maddalena Orlando, dall’impasto alla cottura, aperto a bambini e adulti.

29 dicembre, ore 19:00: Concerto "Anima Cride" con Roberta Palumbo e Nicola Scagliozzi, un viaggio tra voci e strumenti della tradizione.

30 dicembre, dalle ore 17:00: Giornata esperienziale dedicata all'artigianato con laboratori di ceramica, macramè, uncinetto e cesteria, oltre alla visita gratuita del museo.

2 gennaio, ore 18:00: Presentazione del libro di Leonarda Crisetti "Bbella te vu 'mparà a ffa l'amore – Canti e storie di vita contadina" con l'evento culturale "Il Gargano che racconta".

5 gennaio, dalle ore 17:00: Gran finale con "La Befana passa dal museo" e distribuzione di calze all'uncinetto ai bambini, seguita dal suggestivo "Processo alla strega" (18:30-19:30) in collaborazione con la Biblioteca.

Il “Natale al Museo” rappresenta un’occasione unica per vivere le festività riscoprendo le radici della comunità, in un luogo dove la memoria storica dialoga con eventi culturali e momenti di festa.