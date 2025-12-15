“The Cage Christmas 2025”, a Manfredonia il grande Natale del calcio giovanile in Piazza Duomo

MANFREDONIA (FG) – Sport, festa e spirito natalizio si incontrano a Manfredonia con “The Cage Christmas 2025”, l’evento dedicato al calcio giovanile che animerà Piazza Duomo dal 19 al 23 dicembre, trasformando il centro cittadino in un vivace spazio di gioco e aggregazione per i più piccoli.

Il torneo è rivolto alle categorie 2013/2014, 2015/2016 e 2017/2018, con squadre composte da tre o quattro giocatori, e propone un calendario ricco di incontri distribuiti su più giornate. Le gare prenderanno il via giovedì 19 dicembre dalle ore 16.30 e proseguiranno nei giorni successivi, con match mattutini e pomeridiani, fino alla giornata conclusiva di lunedì 23 dicembre, quando dalle 16.30 si terrà la cerimonia di premiazione finale. Gli orari potranno subire lievi variazioni in base alle esigenze organizzative.

Oltre all’aspetto sportivo, l’evento è pensato come una vera e propria festa per i giovani calciatori. L’iscrizione comprende infatti un ricco kit con sacca, maglia, scaldacollo, cappello e gadget, mentre non mancheranno momenti di convivialità: pizza per tutti i partecipanti il 19 e il 23 dicembre alle ore 19.00, oltre a acqua e cioccolata calda disponibili per tutta la durata della manifestazione.

Particolarmente attesa l’iniziativa speciale in programma sabato 21 dicembre, quando il torneo si fermerà in concomitanza con la partita del Manfredonia Calcio. I giovani iscritti prenderanno parte alla festa pre-partita al Civico 5 e assisteranno al match allo Stadio Miramare, muniti di documento di identità e accompagnati da un adulto, vivendo così un’esperienza unica tra sport e tifo.

Le iscrizioni sono aperte nei giorni venerdì 12, lunedì 15, martedì 16 e mercoledì 17 dicembre, dalle 17.30 alle 19.30, presso lo Stadio Miramare – Punto Ristoro Tribuna e la sede UISP Manfredonia. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 377 524 9022 o seguire le pagine Instagram e Facebook @thecagevents.

Un appuntamento che unisce calcio, divertimento e spirito natalizio, pronto a regalare emozioni e sorrisi ai protagonisti più giovani e alle loro famiglie. Manfredonia è pronta a scendere in campo: The Cage Christmas 2025 è alle porte.