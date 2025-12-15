MANFREDONIA – Riapertura “mirata” e con paletti stringenti per la pesca della vongola (Venus spp., Chamelea gallina) nel Compartimento marittimo di Manfredonia. Con l’ordinanza n. 56, firmata dal comandante della Capitaneria di Porto di Manfredonia, C.F. (CP) Marco Pepe, viene autorizzata l’attività per 30 giorni a partire dal 13 novembre 2025, nel tratto di mare antistante la località di Foce Aloisa, con estensione dell’areale lungo la costa sud di Manfredonia.

Il provvedimento arriva a valle dell’istruttoria promossa dal Consorzio Molluschi Nord Gargano – soggetto a cui la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento risulta affidata con decreto direttoriale del 24 dicembre 2024 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale nel gennaio 2025) – e dopo i pareri tecnico-scientifici richiamati nell’ordinanza, che indicano la possibilità di riprendere il prelievo applicando il principio di prevenzione e limitando tempi, spazi e quantitativi.

Tre sole imbarcazioni, due giorni a settimana, tetto di 250 kg

La riapertura è “contingentata” anche sul numero di unità autorizzate: potranno operare esclusivamente tre pescherecci individuati dal Consorzio, ciascuno con un massimo di 250 chilogrammi al giorno. Si tratta del “Lupetto” (MF 3300), del “Piccolo Rocco II” (MF 3286) e dello “Stella Azzurra” (MF 3351).

La frequenza è fissata in due giornate settimanali, lunedì e giovedì, per ciascuna imbarcazione. È prevista la possibilità di recupero soltanto in caso di condizioni meteo-marine avverse, con obbligo di comunicazione preventiva alla Capitaneria e indicazione della giornata di recupero, che non può essere cumulata.

Resta inoltre fermo un vincolo già previsto dalla normativa comunitaria e ribadito nel testo: il divieto di pesca entro la distanza di 0,3 miglia nautiche dalla costa.

L’ordinanza rinvia a un allegato cartografico con perimetrazione dell’areale, corredato da tabella di coordinate (quattro punti) utile a delimitare la zona di attività in mare e a facilitare i controlli. Nel documento è riportata anche la posizione dell’area di rigetto “AR4”.

Cannolicchi: regole, orari, sbarchi e obblighi di tracciabilità

Nello stesso provvedimento trova spazio anche la disciplina della pesca del cannolicchio (Ensis minor) nel Compartimento di Manfredonia. Anche in questo caso, il calendario è ridotto a due giornate settimanali (lunedì e giovedì), con un limite di cattura giornaliero fissato a 72 kg per imbarcazione. Sono individuati punti di sbarco precisi – Lesina (Porticciolo/Porto Canale Acquarotta) e Porto Canale di Capoiale (piazzale di scarico) – e vengono stabiliti orari di uscita e rientro per le unità, con lo sbarco da completare entro finestre temporali definite. Scattano inoltre obblighi di compilazione e trasmissione giornaliera della documentazione prevista dal D.M. 29 gennaio 2018 (“Allegato A”) sia al Consorzio sia all’Autorità marittima.

Il testo richiama l’apparato sanzionatorio in caso di violazioni e precisa che le precedenti ordinanze in materia (tra cui quelle del 2024 e la n. 51/2025) vengono abrogate, con pubblicità assicurata anche attraverso il sito istituzionale della Guardia Costiera.