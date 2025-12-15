Edizione n° 5916

BALLON D'ESSAI

DIGITALE+ // Ospedali ASL Bari al livello 3 HIMSS EMRAM: la sanità diventa sempre più digitale
15 Dicembre 2025 - ore  09:53

CALEMBOUR

PIATTO RICCO // Natale 2025: tredicesima più alta, italiani tra regali e risparmio
15 Dicembre 2025 - ore  13:15

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Via libera “a tempo” alla pesca delle vongole a Foce Aloisa. Stretta anche sui cannolicchi

VONGOLE FOCE ALOISA Via libera “a tempo” alla pesca delle vongole a Foce Aloisa. Stretta anche sui cannolicchi

Riapertura “mirata” e con paletti stringenti per la pesca della vongola (Venus spp., Chamelea gallina) nel Compartimento marittimo di Manfredonia

Foce Aloisa, Zapponeta (ST) archivio

Foce Aloisa, Zapponeta (ST) archivio

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
15 Dicembre 2025
Cronaca // Manfredonia //

MANFREDONIA – Riapertura “mirata” e con paletti stringenti per la pesca della vongola (Venus spp., Chamelea gallina) nel Compartimento marittimo di Manfredonia. Con l’ordinanza n. 56, firmata dal comandante della Capitaneria di Porto di Manfredonia, C.F. (CP) Marco Pepe, viene autorizzata l’attività per 30 giorni a partire dal 13 novembre 2025, nel tratto di mare antistante la località di Foce Aloisa, con estensione dell’areale lungo la costa sud di Manfredonia.

Il provvedimento arriva a valle dell’istruttoria promossa dal Consorzio Molluschi Nord Gargano – soggetto a cui la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento risulta affidata con decreto direttoriale del 24 dicembre 2024 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale nel gennaio 2025) – e dopo i pareri tecnico-scientifici richiamati nell’ordinanza, che indicano la possibilità di riprendere il prelievo applicando il principio di prevenzione e limitando tempi, spazi e quantitativi.

Tre sole imbarcazioni, due giorni a settimana, tetto di 250 kg

La riapertura è “contingentata” anche sul numero di unità autorizzate: potranno operare esclusivamente tre pescherecci individuati dal Consorzio, ciascuno con un massimo di 250 chilogrammi al giorno. Si tratta del “Lupetto” (MF 3300), del “Piccolo Rocco II” (MF 3286) e dello “Stella Azzurra” (MF 3351).

La frequenza è fissata in due giornate settimanali, lunedì e giovedì, per ciascuna imbarcazione. È prevista la possibilità di recupero soltanto in caso di condizioni meteo-marine avverse, con obbligo di comunicazione preventiva alla Capitaneria e indicazione della giornata di recupero, che non può essere cumulata.

Resta inoltre fermo un vincolo già previsto dalla normativa comunitaria e ribadito nel testo: il divieto di pesca entro la distanza di 0,3 miglia nautiche dalla costa.

L’ordinanza rinvia a un allegato cartografico con perimetrazione dell’areale, corredato da tabella di coordinate (quattro punti) utile a delimitare la zona di attività in mare e a facilitare i controlli. Nel documento è riportata anche la posizione dell’area di rigetto “AR4”.

Cannolicchi: regole, orari, sbarchi e obblighi di tracciabilità

Nello stesso provvedimento trova spazio anche la disciplina della pesca del cannolicchio (Ensis minor) nel Compartimento di Manfredonia. Anche in questo caso, il calendario è ridotto a due giornate settimanali (lunedì e giovedì), con un limite di cattura giornaliero fissato a 72 kg per imbarcazione. Sono individuati punti di sbarco precisi – Lesina (Porticciolo/Porto Canale Acquarotta) e Porto Canale di Capoiale (piazzale di scarico) – e vengono stabiliti orari di uscita e rientro per le unità, con lo sbarco da completare entro finestre temporali definite. Scattano inoltre obblighi di compilazione e trasmissione giornaliera della documentazione prevista dal D.M. 29 gennaio 2018 (“Allegato A”) sia al Consorzio sia all’Autorità marittima.

Il testo richiama l’apparato sanzionatorio in caso di violazioni e precisa che le precedenti ordinanze in materia (tra cui quelle del 2024 e la n. 51/2025) vengono abrogate, con pubblicità assicurata anche attraverso il sito istituzionale della Guardia Costiera.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“La vita è preziosa solo perché ha una fine. Voi mortali non sapete quanto siete fortunati.” Rick Riordan

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO